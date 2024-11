Gia Lai: Khởi tố đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

(GLO)-Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lâm Văn Nam (SN 1998, trú tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Đối tượng Lâm Văn Nam bị khởi tố về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.Ảnh: CAT

Theo kết quả điều tra, vào đầu năm 2023, Nam in các tờ rơi có nội dung cho vay tiền kèm theo số điện thoại của mình đi rải tờ rơi trên các tuyến đường trên địa bàn TP. Pleiku và các huyện lân cận. Khi có người liên hệ cần vay tiền, Nam hỏi số tiền cần vay, lãi suất vay, số ngày vay, ngày trả tiền lãi và tiền gốc. Sau đó, Nam quy ước với người vay tiền, thời hạn trả nợ khoản vay là 25 ngày. Hàng ngày, người vay phải trả tiền gốc và tiền lãi cho Nam. Đồng thời, yêu cầu người cần vay tiền cung cấp thông tin cá nhân để Nam kiểm tra.

Ngày 25-10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm Công nghệ cao Công an tỉnh mời Nam lên làm việc về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Tại cơ quan Công an, Nam khai nhận với thủ đoạn trên đã cho 70 cá nhân trên địa bàn TP. Pleiku và một số huyện lân cận vay với số tiền khoảng 11 tỷ đồng. Quá trình điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ, cơ quan Công an xác định, riêng từ tháng 1-2023 đến 10-2024, Nam đã cho 4 cá nhân trên địa bàn TP. Pleiku vay với tổng số tiền khoảng 2,148 tỷ đồng và thu lợi bất chính số tiền khoảng 575,9 triệu đồng. Lãi suất các khoản vay từ 15%/tháng đến 30%/tháng (tương đương 180%/năm đến 360%/năm).

Công an tỉnh Gia Lai thông báo ai là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến bị can Lâm Văn Nam, đề nghị liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai, qua số điện thoại 0972.117.979 để được hướng dẫn giải quyết.