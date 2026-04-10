Gia Lai: Giá gỗ nguyên liệu tăng nhưng lợi nhuận từ trồng rừng không cao

(GLO)- Giá gỗ nguyên liệu trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang ở mức cao nhất trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, người dân và doanh nghiệp trồng rừng vẫn không trọn niềm vui do chi phí sản xuất tăng, thiếu lao động khai thác và cả tác động của thiên tai gây thiệt hại cho rừng trồng.

Theo Chi cục Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và Môi trường), tỉnh Gia Lai hiện có hơn 153,9 nghìn ha rừng trồng ở nhiều độ tuổi khác nhau. Từ đầu năm 2026 đến nay, các đơn vị và hộ dân đã khai thác khoảng 3.410 ha rừng trồng với sản lượng hơn 358 nghìn m3 gỗ.

Giá gỗ nguyên liệu hiện dao động từ 1,4-1,75 triệu đồng/tấn, tùy loại gỗ, chất lượng và hình thức giao nhận. Đây là mức giá cao nhất trong nhiều năm qua.

Nông dân ở phía Tây tỉnh Gia Lai thu hoạch keo trong bối cảnh giá thu mua đang ở mức cao nhất trong nhiều năm. Ảnh: L.N

Ông Đinh Văn Cao (làng Đê Chơ Gang, xã Ya Hội) cho biết: Giá gỗ keo bóc vỏ hiện ở mức 1,5 triệu đồng/tấn, tăng 200-300 nghìn đồng/tấn so với năm 2025.

Gia đình ông duy trì hơn 30 ha rừng, khai thác theo hình thức cuốn chiếu để có nguồn thu hằng năm. Năm nay, gia đình ông khai thác khoảng 7 ha, năng suất ước đạt 90 tấn/ha. Do chi phí nhân công và vận chuyển đều tăng, sau khi trừ chi phí, gia đình chỉ còn lãi khoảng 50 triệu đồng/ha.

Với chu kỳ 5-6 năm mới thu hoạch, theo ông Cao, mức lợi nhuận tính riêng trên từng héc ta không cao nên người trồng rừng thường chọn cách tích lũy dần và kết hợp thêm các mô hình kinh tế khác để “lấy ngắn nuôi dài”, đảm bảo nguồn thu ổn định.

Qua tìm hiểu, khó khăn lớn nhất đối với người trồng rừng là thiếu lao động trong vụ thu hoạch và các loại chi phí tăng cao. Bà Nguyễn Thị Minh (thôn Thanh Long, phường Quy Nhơn Tây) chia sẻ: Gia đình bà có khoảng 40 ha keo đến tuổi khai thác, dù trả công 400-450 nghìn đồng/ngày vẫn khó thuê nhân công. Cước vận chuyển tăng mạnh cũng ảnh hưởng đến lợi nhuận.

Cùng với đó, sau bão số 13 hồi cuối năm ngoái, nhiều diện tích rừng bị thiệt hại. Người dân phải linh hoạt tiêu thụ: Gỗ chất lượng tốt bán làm dăm, phần gãy đổ chuyển sang sản xuất viên nén. Vì vậy, sau khi trừ chi phí, lợi nhuận chỉ đạt 40-60 triệu đồng/ha cho chu kỳ 5-6 năm.

Bà Nguyễn Thị Minh (phường Quy Nhơn Tây) thuê nhân công thu hoạch keo. Ảnh: T.L

Không chỉ người dân, các doanh nghiệp (DN) sản xuất và chế biến cũng đối mặt với áp lực lớn do chi phí đầu vào tăng cao. Ông Cái Thanh Tùng - Chủ tịch Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Bắc) cho hay: Giá thu mua gỗ nguyên liệu phân hóa mạnh và biến động liên tục, phụ thuộc vị trí và chất lượng từng loại rừng.

Hiện gỗ keo 4-5 năm tuổi được các DN trong tỉnh mua với giá 1,68 triệu đồng/tấn, 7-8 năm tuổi trở lên có giá 1,75 triệu đồng/tấn. Tuy nhiên, chi phí vận tải tăng mạnh từ 120 nghìn đồng/tấn lên 200-300 nghìn đồng/tấn tùy cự ly, trong khi giá thuê nhân công khai thác cũng tăng đáng kể khiến DN gặp khó khăn.

Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn đang khai thác hơn 1.000 ha rừng trồng. Sản phẩm sau khai thác được phân loại: Gỗ lớn ưu tiên bán làm dăm, gỗ nhỏ và cành nhánh tận dụng sản xuất viên nén với giá 1,25-1,27 triệu đồng/tấn.

Ở góc độ DN chế biến, ông Lâm Văn Dũng - Tổng Giám đốc Công ty CP Nguyệt Anh (Cụm công nghiệp Bồng Sơn, phường Bồng Sơn) cho biết: Mặc dù nguồn nguyên liệu dồi dào và giá bán tăng nhưng chi phí vận chuyển nội địa và cước xuất khẩu biến động mạnh đã thu hẹp biên độ lợi nhuận, đặc biệt là với các đơn hàng xuất khẩu sang Nhật Bản.

Theo ông Dũng, việc giá gỗ nguyên liệu tăng không chỉ phản ánh nhu cầu thị trường mà còn xuất phát từ chi phí nhân công và vận chuyển. Nhiều hộ trồng rừng tự khai thác và vận chuyển gỗ đến tận nhà máy, buộc DN phải điều chỉnh giá thu mua để bù đắp chi phí cho người dân.

Nhà máy của Công ty CP Nguyệt Anh mỗi ngày thu mua 300-400 tấn gỗ keo, bạch đàn phục vụ sản xuất. Thị trường xuất khẩu chủ lực vẫn là Trung Quốc và Nhật Bản. Dù nhu cầu dần phục hồi, nhưng bài toán chi phí vẫn là thách thức lớn với DN.

Về công tác quản lý, ông Trương Thanh Hà - quyền Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai - nhấn mạnh: Lực lượng kiểm lâm tạo điều kiện để người dân khai thác rừng trồng đúng quy định, đồng thời hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ pháp lý về diện tích, trữ lượng và quy trình kỹ thuật.

“Chúng tôi khuyến khích người dân xây dựng phương án khai thác bài bản, tăng cường liên kết tiêu thụ và phát triển rừng gỗ lớn. Đồng thời, hỗ trợ các chủ rừng tiếp cận chứng chỉ quản lý rừng bền vững để nâng cao giá trị sản phẩm” - ông Hà khẳng định.