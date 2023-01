Gia Lai ghi nhận 13 trường hợp tử vong trong dịp Tết

Trong 4 ngày nghỉ Tết, các đơn vị y tế đã thực hiện 73 ca phẫu thuật cấp cứu. Số tử vong ghi nhận là 13 trường hợp; trong đó, 3 tử vong nội viện, 10 tử vong ngoại viện, giảm 7 trường hợp so với cùng kỳ.

Theo thống kê của Sở Y tế, trong 4 ngày qua, tổng số ca khám, cấp cứu do tai nạn giao thông là 327 trường hợp, giảm 240 trường hợp so với cùng kỳ; trong đó, có 157 nhập viện, 5 tử vong (1 nội viện, 4 ngoại viện), tăng 1 trường hợp tử vong so với cùng kỳ. Tổng số ca khám cấp cứu do pháo nổ, pháo hoa là 15 trường hợp, nhập viện 9, không có trường hợp tử vong. Không ghi nhận các trường hợp đến khám, cấp cứu do vũ khí, vật liệu nổ tự chế.

Ngoài ra, tổng số ca khám, cấp cứu do đánh nhau là 58 trường hợp, giảm 21 trường hợp so với cùng kỳ, có 17 trường hợp nhập viện, không có tử vong; 17 trường hợp khám cấp cứu do ngộ độc thức ăn, rối loạn tiêu hóa, nhập viện 12; 1 trường hợp tử vong ngoại viện do ngộ độc thức ăn; không ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm tập thể trên địa bàn tỉnh.

Đối với công tác phòng-chống dịch, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, các trung tâm y tế và các bệnh viện đã tiếp tục triển khai các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19 nói riêng và các dịch bệnh khác. Phân công trực chống dịch trong dịp Tết nguyên đán nghiêm túc, đảm bảo nhân lực. Chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, hóa chất, phương tiện cho công tác phòng-chống dịch bệnh. Đã duy trì đường dây nóng đảm bảo thông suốt 24/24 phục vụ cho công tác báo cáo dịch bệnh của các huyện, thị xã, thành phố.

Từ ngày 20 đến 24-1 không ghi nhận trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Đến thời điểm báo cáo có 2 BN F0 đang cách ly, điều trị (BN cũ). Đối với các dịch bệnh như sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng, bệnh liên cầu lợn, các dịch bệnh khác như cúm A (H5N1, H5N6), cúm, sởi, không ghi nhận trường hợp mắc mới và tử vong; chưa ghi nhận ổ dịch mới.

Sở Y tế Gia Lai đánh giá các đơn vị y tế đã thực hiện tốt các nội dung yêu cầu tại các công văn chỉ đạo của Sở Y tế; đảm bảo công tác điều trị, phục vụ người bệnh và an ninh trật tự trong các cơ sở khám-chữa bệnh. Các cơ sở y tế phân công trực theo 4 cấp: trực lãnh đạo, chuyên môn; xử lý thông tin đường dây nóng; trực hành chính-hậu cần và bảo vệ-tự vệ; duy trì công tác báo cáo hàng ngày về cơ quan quản lý theo quy định. 100% đơn vị đã xây dựng phương án thường trực, dự trữ cơ số thuốc, dịch truyền, vật tư, hóa chất, bố trí cơ số giường bệnh để sẵn sàng đáp ứng, đảm bảo tốt công tác thu dung điều trị.