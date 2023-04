Bị can Phạm Trung Kiên, cựu thư ký thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, bị cáo buộc lợi dụng chức vụ được giao nhận đã nhận hối lộ hơn 180 lần với tổng số tiền hơn 42,6 tỉ đồng từ các doanh nghiệp và khách lẻ

Cựu phó giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn bị cáo buộc đã nhận hơn 2,6 triệu USD để đưa cho Hoàng Văn Hưng, Trưởng phòng Điều tra Cục An ninh điều tra Bộ Công an, nhằm giúp 2 lãnh đạo doanh nghiệp chạy án