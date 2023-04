Cựu phó giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn bị cáo buộc đã nhận hơn 2,6 triệu USD để đưa cho Hoàng Văn Hưng, Trưởng phòng Điều tra Cục An ninh điều tra Bộ Công an, nhằm giúp 2 lãnh đạo doanh nghiệp chạy án

(GLO)- Ngày 4-4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Ia Pa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng với đối tượng Phạm Hoài Nhân (SN 1981, trú tại xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

(GLO)- Vì lợi ích cá nhân nên một số cán bộ xã ở huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) đã nhập hộ khẩu khống cho nhiều người vào địa bàn do mình quản lý để làm thủ tục xuất khẩu lao động sang các nước khác. Hậu quả là nhiều trường hợp vướng vòng lao lý do vi phạm pháp luật.

Khuya 31-3, Công an huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo an toàn giao thông, đồng thời xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn rất nghiêm trọng trên quốc lộ 19 khiến 2 người tử vong.

Ngày 31-3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Định đã di lý Lê Xuân Viễn từ TP.HCM về Bình Định để điều tra làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

(GLO)-Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) vừa ra Quyết định số 01/QĐTN truy nã bị can Nguyễn Văn Kiên với tội danh “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”. Công an huyện Kbang kêu gọi đối tượng Nguyễn Văn Kiên ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật. Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến Cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất.