Bị lập biên bản do vi phạm nồng độ cồn, người đàn ông đã dùng máy cắt cỏ chống đối và cắt vào chân 1 cán bộ CSGT.

Sau khi bị cơ quan công an lập biên bản vi phạm nồng độ cồn người điều khiển thì người ngồi sau - cũng là chủ chiếc xe máy - đã bật lửa đốt luôn xe.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra tiến hành kê biên đối với 1.237 bất động sản và 1 du thuyền, 2 tàu, 19 ôtô liên quan đến bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

(GLO)- Ngày 15, 16-11, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai và Công an huyện Đức Cơ tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật, phòng-chống tội phạm, tệ nạn ma túy và nhân rộng mô hình “Xã biên giới sạch về ma túy” tại xã Ia Nan, Ia Pnôn. Chương trình thu hút trên 700 người dân địa phương tham dự.