Gia Lai: 14.855 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Tại cuộc họp, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Theo đó, Ban Chỉ đạo có 38 thành viên; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch làm Trưởng ban, Giám đốc Sở GD-ĐT Lê Duy Định làm Phó Trưởng Ban Thường trực, Chủ tịch Hội đồng thi.

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT, để chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Sở GD-ĐT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn liên quan; đồng thời, chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng, cơ quan thông tấn báo chí và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của kỳ thi, phổ biến Quy chế thi và các quy định, hướng dẫn khác về kỳ thi cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên và Nhân dân trên địa bàn; chỉ đạo tăng cường công tác dạy học, ôn tập cho học sinh lớp 12…

Ngoài ra, Sở GD-ĐT còn tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và triển khai các giải pháp thực hiện tốt Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2023; tập huấn về công tác tổ chức thi lần thứ nhất cho cán bộ quản lý, giáo viên phụ trách hướng dẫn thí sinh đăng ký dự thi.

Đến nay, công tác tổ chức cho học sinh lớp 12 đăng ký dự thi trực tuyến, thu nhận và nhập hồ sơ của thí sinh tự do vào hệ thống quản lý thi đã hoàn tất. Tính đến 17 giờ ngày 13-5, toàn tỉnh có 14.855 thí sinh đăng ký dự thi (3.183 thí sinh người dân tộc thiểu số); trong đó, thí sinh đang học lớp 12 có 14.252 em, thí sinh tự do có 603 em. Xét theo nguyện vọng đăng ký dự thi, Gia Lai có 1.015 thí sinh chỉ thi để xét tốt nghiệp; 13.840 thí sinh vừa thi tốt nghiệp vừa xét tuyển sinh đại học, cao đẳng; có 4.249 thí sinh đăng ký bài thi Tổ hợp Khoa học Tự nhiên, 9.621 thí sinh đăng ký bài thi Tổ hợp Khoa học Xã hội. Ngoài dự thi môn ngoại ngữ là Tiếng Anh, toàn tỉnh có 1 thí sinh đăng ký dự thi Tiếng Nga, 16 thí sinh dự thi Tiếng Trung, 2 thí sinh dự thi Tiếng Nhật và 3 thí sinh dự thi Tiếng Hàn.

Căn cứ Quy chế thi và số lượng thí sinh đăng ký dự thi, Sở GD-ĐT đã kiểm tra, khảo sát, chọn đặt 41 điểm thi có cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu tổ chức thi theo quy định ở 17 huyện, thị xã, thành phố với 640 phòng thi. Tại mỗi điểm thi chính thức đều bố trí các phòng thi dự phòng; tại mỗi huyện, thị xã, thành phố có 1 điểm thi dự phòng. Ngành GD-ĐT cũng dự kiến điều động 2.374 cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ trong các Ban của Hội đồng thi. Cùng với đó, lực lượng Công an có 278 chiến sĩ, lực lượng Y tế có 41 y-bác sĩ tham gia vào công tác thi.

Trên cơ sở báo cáo của Sở GD-ĐT và dự thảo phân công nhiệm vụ, các thành viên Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh đã tập trung thảo luận một số vấn đề bất cập, hạn chế cần rút kinh nghiệm trong các khâu tổ chức kỳ thi; trong dự toán kinh phí tổ chức kỳ thi và thực hiện chế độ chính sách hỗ trợ cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, thí sinh là người dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa... Đồng thời, đề xuất những giải pháp thiết thực để Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại Gia Lai diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh nghiên cứu kỹ các văn bản liên quan và căn cứ nhiệm vụ được phân công để tổ chức triển khai thực hiện; trong đó, lưu ý các mốc thời gian quan trọng để kỳ thi diễn ra đảm bảo chất lượng, an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu bổ sung nhiệm vụ của Sở Y tế trong công tác tham mưu về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn phòng-chống dịch bệnh trước và trong kỳ thi; phân công nhân sự Y tế một cách phù hợp với tinh thần không chủ quan, lơ là nhưng không làm nghiêm trọng vấn đề. Ngành Thanh tra cần rà soát, triển khai nhiệm vụ theo đúng quy định của Luật Thanh tra. Thành viên Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh là lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố cần giữ mối liên hệ chặt chẽ với Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh để kịp thời tháo gỡ những vấn đề vướng mắc phát sinh; đồng thời, tham mưu với chính quyền địa phương làm tốt công tác hỗ trợ cho những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, thí sinh là người dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa để các em an tâm dự thi…