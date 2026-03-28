Giá cà phê giảm nhẹ, về mức 92.500 đồng/kg

(GLO)- Giá cà phê trong nước hôm nay (28-3) tiếp tục giảm nhẹ 500-700 đồng/kg, đưa mức thu mua tại các vùng trọng điểm về 91.700-92.500 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng giảm 700 đồng/kg, xuống mức 92.500 đồng/kg. Tại Lâm Đồng, cà phê tiếp tục giữ vị trí thấp nhất khu vực sau khi giảm 500 đồng/kg, về giá 91.700 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê tiếp tục có xu hướng đi xuống khi triển vọng nguồn cung từ Brazil gây áp lực lớn lên tâm lý thị trường. Theo đó, trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao 5-2026 giảm 33 USD/tấn, xuống còn 3.596 USD/tấn; hợp đồng giao tháng 7-2026 giảm 0,97%, còn 3.552 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica cũng ghi nhận đà giảm đồng loạt, với kỳ giao tháng 5-2026 giảm mạnh 5,95 cent/lb, đạt mức 301,7 cent/lb; kỳ hạn tháng 3-2027 cũng giảm 5,05 cent/lb, đạt mức 270,95 cent/lb.

Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn Brazil kỳ hạn tháng 5-2026 đạt mức 404,45 cent/lb, giảm 4,85 cent/lb; kỳ giao hàng tháng 12-2026 giảm nhẹ 1,3 cent/lb, xuống mức 340,25 cent/lb.

Theo các chuyên gia, giá cà phê trong nước hiện đang chịu tác động đáng kể từ thị trường thế giới. Trong đó, nguồn cung toàn cầu đang được cải thiện và gia tăng.

Dự báo, xu hướng này có thể thay đổi khi Brazil bước vào vụ thu hoạch mới từ khoảng tháng 5-2026, qua đó tạo thêm áp lực nguồn cung. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, giá cà phê nội địa sẽ còn tiếp tục biến động ở biên độ ngắn trước diễn biến trái chiều từ thị trường quốc tế.