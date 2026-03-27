Giá cà phê đảo chiều giảm 800-1.000 đồng/kg trong ngày 27-3

(GLO)- Thị trường nông sản nội địa ngày 27-3 ghi nhận sự ổn định của giá hồ tiêu, trong khi cà phê đảo chiều giảm 800-1.000 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá cà phê nhân xô dao động trong khoảng 92.200-93.200 đồng/kg tại các vùng trồng trọng điểm.

Cụ thể, tại Gia Lai và Đắk Lắk, giá cà phê cùng giảm 800 đồng/kg, đưa mức thu mua về 93.200 đồng/kg. Tại Lâm Đồng ghi nhận mức giảm mạnh nhất, với 1.000 đồng/kg, xuống còn 92.200 đồng/kg.

Theo các chuyên gia, giá cà phê hôm nay đang chịu tác động từ thị trường thế giới. Trong đó, nguồn cung toàn cầu đang được cải thiện đáng kể. Hôm nay, giá cà phê thế giới hôm nay ghi nhận phiên giảm đồng loạt trên các sàn giao dịch.

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê Robusta kỳ giao tháng 3-2026 giảm nhẹ 33 USD/tấn, đạt mức 3.596 USD/tấn; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11-2026 cũng giảm 30 USD/tấn, xuống mức 3.369 USD/tấn.

Tương tự, trên sàn New York, giá cà phê Arabica kỳ giao tháng 5-2026 giảm mạnh 8,45 cent/lb, đạt mức 307,65 cent/lb; kỳ hạn tháng 3-2027 cũng giảm 3,8 cent/lb, đạt mức 276,0 cent/lb.

Riêng giá cà phê Arabica trên sàn Brazil ghi nhận phiên điều chỉnh trái chiều. Trong đó, kỳ hạn tháng 5-2026 đạt mức 407,1 cent/lb, giảm nhẹ 2,2 cent/lb; kỳ giao hàng tháng 9-2026 tăng nhẹ 0,45 cent/lb, lên mức 348,0 cent/lb.