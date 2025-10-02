Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thế giới

Elon Musk trở thành người đầu tiên trong lịch sử sở hữu 500 tỷ USD

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
P.V (Theo TTXVN, Nhân Dân)

(GLO)- Theo bảng xếp hạng tỷ phú theo thời gian thực của Forbes, tỷ phú Elon Musk ngày 1-10 đã trở thành người đầu tiên trên thế giới có khối tài sản đạt 500 tỷ USD.

Forbes cho biết giá trị tài sản ròng của Musk đạt mức trên vào lúc 15 giờ 30 (giờ Bờ Đông Mỹ) tăng thêm 9,3 tỷ USD chỉ trong ngày nhờ cổ phiếu hãng xe điện Tesla tăng gần 4%.

Hiện Musk bỏ xa người đứng thứ hai là Larry Ellison khoảng 150 tỷ USD và đã đi được một nửa chặng đường để trở thành “tỷ phú nghìn tỷ” đầu tiên.

image-8.jpg
Tỷ phú công nghệ, Giám đốc điều hành Tesla và SpaceX, ông Elon Musk. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Tài sản của Musk chủ yếu đến từ 12% cổ phần tại Tesla, hiện trị giá 191 tỷ USD, cùng phần sở hữu tại tập đoàn vũ trụ SpaceX (ước tính 42%) trị giá 168 tỷ USD. Ngoài ra, Musk còn nắm khoảng 53% cổ phần trong xAI Holdings, công ty hợp nhất giữa mạng xã hội X (trước đây là Twitter) và công ty trí tuệ nhân tạo xAI, trị giá khoảng 60 tỷ USD.

Từ tháng 3-2020 đến nay, tài sản của Musk đã tăng đột biến. Khi đó ông sở hữu 24,6 tỷ USD, trở thành người giàu nhất thế giới lần đầu vào tháng 1-2021 với 190 tỷ USD. Ông đạt mốc 200 tỷ USD vào tháng 9-2021, 300 tỷ USD vào tháng 11-2021 và 400 tỷ USD vào tháng 12-2024.

Nếu tốc độ tăng trưởng hiện nay được duy trì, Musk có thể trở thành “tỷ phú nghìn tỷ” đầu tiên trước tháng 3-2033, khi gói thù lao trị giá 1.000 tỷ USD tại Tesla của ông bắt đầu được giải ngân.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Nga bất ngờ phát động chiến dịch tấn công lớn tại Dnipropetrovsk. Ảnh: TST

Nga mở chiến dịch lớn, Ukraine hoảng loạn rút lui, NATO choáng váng trước “cuộc chiến UAV”

Thế giới

(GLO)- Cuối tháng 9-2025, chiến sự Ukraine bất ngờ leo thang khi Nga tung lực lượng dự bị mở chiến dịch quy mô lớn ở Dnipropetrovsk và Donetsk, tạo ra tình thế hỗn loạn tại các phòng tuyến của Kiev. Trong khi đó, NATO choáng váng trước “cuộc chiến UAV” giá rẻ lấn át sức mạnh truyền thống.

Biểu tượng của YouTube. Ảnh: AFP/TTXVN

YouTube chi 22 triệu USD để giải quyết vụ kiện liên quan tài khoản của Tổng thống Donald Trump

Thế giới

(GLO)- Theo tài liệu tòa án công bố ngày 29-9, công ty công nghệ YouTube đã chấp thuận trả 22 triệu USD để giải quyết vụ kiện do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng sau khi nền tảng này đình chỉ tài khoản của ông liên quan đến vụ bạo loạn tại trụ sở Quốc hội ngày 6-1-2021.

Tin thế giới sáng 30-9: Ukraine phóng tên lửa Neptune, nhà máy quốc phòng lớn của Nga bốc cháy

Tin thế giới sáng 30-9: Ukraine phóng tên lửa Neptune, nhà máy quốc phòng lớn của Nga bốc cháy

Thế giới

(GLO)- Ukraine tấn công nhà máy quốc phòng lớn của Nga; Trump nhận được đồng thuận của Netanyahu về đề xuất hòa bình ở Gaza, nhưng vẫn còn nhiều nghi ngờ; Tổng thống Trump tuyên bố áp thuế 100% với phim sản xuất ở nước ngoài; Anh trừng phạt Iran... là những tin tức thế giới nổi bật sáng 30-9.

null