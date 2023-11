Đức Cơ: Ngăn chặn ma túy xâm nhập buôn làng

(GLO)- Tại huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai), một số thanh-thiếu niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đã vướng vào tệ nạn ma túy. Trước thực tế đó, Công an huyện Đức Cơ đã tích cực điều tra, bắt giữ các đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy; đồng thời, đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy để người dân chủ động phòng ngừa.

Khoảng 11 giờ ngày 30-10-2023, giữa cái nắng như đổ lửa ở miền biên giới, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Đức Cơ phối hợp với Đồn Biên phòng Ia Nan triển khai mật phục tại khu vực nghĩa trang và lô cao su thuộc làng Nú, xã Ia Nan. Hơn 9 tiếng kiên trì quan sát, đến khoảng 20 giờ cùng ngày, phát hiện đối tượng Rơ Lan Tân (SN 1992, trú tại làng Nú) đang giao “hàng” cách nghĩa trang chừng 300 m, tổ công tác ập đến bắt quả tang, thu giữ tang vật gồm 3 gói ma túy đá.

Kiểm tra tại nhà của đối tượng, cơ quan Công an phát hiện thêm 1 gói ma túy đá và dụng cụ để chia tách, sử dụng ma túy. Tổng khối lượng ma túy thu giữ trong vụ án này là 2,679 gram.

Rơ Lan Tân là đối tượng thuộc diện quản lý nghiệp vụ về ma túy của Công an huyện Đức Cơ. Khi phát hiện Tân có liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy, lực lượng Công an nhiều lần tiến hành gọi hỏi, răn đe; tuy nhiên, đối tượng vẫn cố tình vi phạm.

Nói về nguyên nhân sa vào tệ nạn ma túy, Tân cho biết: “Tôi không có nghề nghiệp ổn định, ai thuê đâu làm đó. Một lần đi làm, tôi bị bạn rủ rê dùng hàng “đá”. Nó bảo dùng cái đó người lúc nào cũng khỏe, vui vẻ. Tôi dùng thử thì thấy không muốn ăn uống gì, cũng không ngủ được, sức khỏe suy sụp, chỉ thèm thuốc, khó chịu vô cùng. Tôi không biết làm gì để có hàng “đá” dùng nên mới đi mua bán ma túy”.

Rơ Ô J. (SN 2001, trú tại làng Trol Đeng, thị trấn Chư Ty) cũng là đối tượng liên quan đến ma túy. J. không chịu lao động mà thường xuyên tụ tập lêu lổng, ăn chơi. Qua công tác nắm tình hình, ngày 23-10-2023, Công an thị trấn Chư Ty phát hiện J. có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy nên tiến hành test nhanh. Kết quả, đối tượng này dương tính với chất ma túy. Không thể chối cãi, J. khai đã hút cần sa trước đó 4 ngày. Công an thị trấn đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với J. về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo thống kê, huyện Đức Cơ hiện có 34 đối tượng liên quan đến ma túy, trong đó có 5 đối tượng người DTTS thuộc diện quản lý của lực lượng Công an như trường hợp của J. Thiếu tá Phan Thanh Thế-Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy (Công an huyện Đức Cơ) cho biết: “Việc ma túy xâm nhập thanh-thiếu niên vùng đồng bào DTTS gây ra rất nhiều hệ lụy như: con cái không nghe lời cha mẹ, bỏ học, bỏ lao động. Để có tiền sử dụng ma túy, có đối tượng thực hiện hành vi phạm pháp như trộm cắp tài sản hoặc mua bán ma túy kiếm lời. Nguyên nhân chủ yếu là do các đối tượng thiếu sự quản lý, giáo dục từ gia đình, thường xuyên tụ tập, đua đòi rồi bị dụ dỗ, rủ rê sử dụng ma túy. Chúng tôi đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để nắm tình hình, lập hồ sơ quản lý chặt chẽ các đối tượng sử dụng ma túy, đối tượng sau cai nghiện, người nghi nghiện; đồng thời phối hợp tuyên truyền, cảnh báo tác hại của ma túy đến quần chúng nhân dân”.

Về nguyên nhân và hệ lụy của tệ nạn ma túy đối với các buôn làng, già làng Puih Hiơng (làng Trol Đeng) cho hay: “Tôi thấy việc mọi người trong gia đình thiếu quan tâm tới nhau là nguyên nhân chính dẫn đến việc các cháu nhỏ dễ bị tiêm nhiễm thói hư tật xấu, nhất là tệ nạn ma túy. Ví dụ như trước đây, bữa cơm gia đình phải đủ người mới ăn, bây giờ, các cháu nhỏ bỏ cơm nhà, đi lang thang, tụ tập ăn nhậu rồi bị lôi kéo sử dụng ma túy. Nhưng một số phụ huynh lại bênh vực con, cho rằng đó là việc bình thường hoặc không tin con mình có dính dáng đến ma túy. Những người già trong làng như tôi rất lo lắng trước tình trạng đó”.

Từ ngày 15-12-2022 đến đầu tháng 11-2023, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy (Công an huyện Đức Cơ) đã phát hiện, phối hợp xử lý 24 vụ/49 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy. Trong đó có 14 vụ sử dụng trái phép chất ma túy, 4 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, 4 vụ mua bán trái phép chất ma túy và 2 vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 14,5 gram ma túy đá, 2,78 gram cần sa, 22,5 gram thuốc lắc, hơn 5 gram ma túy dạng khay. Đồng thời, lực lượng Công an huyện gọi hỏi, răn đe 847 lượt thanh-thiếu niên hư, trong đó có nhiều đối tượng liên quan đến ma túy trong vùng đồng bào DTTS.

Theo Thiếu tá Thế, để ma túy không xâm nhập, lan rộng ở các buôn làng, bên cạnh nỗ lực của cơ quan Công an rất cần sự chung tay của cả cộng đồng. Mỗi gia đình cần quan tâm, quản lý con em mình để tránh bị dụ dỗ, lôi kéo sa vào tệ nạn này, đồng thời mạnh dạn tố giác các đối tượng nghi vấn liên quan đến ma túy để cơ quan Công an xác minh, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.