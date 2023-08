Đức Cơ đảm bảo trật tự an toàn giao thông từ cơ sở

(GLO)- Từ đầu năm đến nay, tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) được kéo giảm cả 3 chỉ số so với cùng kỳ năm 2022. Phát huy kết quả đạt được, các cấp chính quyền và ngành chức năng địa phương tiếp tục triển khai các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT), nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Vừa tham gia buổi tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, chị Kpuih HThảo (làng Trol Đeng, thị trấn Chư Ty) chia sẻ: “Mình thường tham gia các cuộc họp của làng như thế này bởi rất bổ ích. Trong các cuộc họp, trưởng thôn và cán bộ thị trấn đều nhắc nhở, tuyên truyền người dân phải nghiêm túc chấp hành Luật Giao thông đường bộ. Mình cũng dặn dò các con phải chấp hành quy định của pháp luật khi tham gia giao thông để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản”.

Theo ông Kpuih Đơi-Trưởng thôn Trol Đeng: 100% dân số của làng là người dân tộc thiểu số. Hàng tháng, Công an thị trấn phối hợp với hệ thống chính trị, người có uy tín của làng tổ chức các buổi tuyên truyền, vận động bà con chấp hành các quy định của pháp luật, trong đó có Luật Giao thông đường bộ.

“Tại buổi tuyên truyền, ngoài trích dẫn các điều luật một cách dễ hiểu, trình chiếu các hình ảnh trực quan sinh động, chúng tôi còn đưa ra những vấn đề tồn tại ở cơ sở trong công tác bảo đảm TTATGT để bà con cùng thảo luận, bàn biện pháp khắc phục. Từ đó, ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của bà con ngày càng tốt hơn. Mừng nhất là đám thanh niên không còn chạy xe máy lạng lách, đánh võng, rồ ga”-ông Pơih nói.

Tại xã Ia Krêl, ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của người dân cũng có những chuyển biến tích cực. Đội mũ bảo hiểm chỉnh tề, anh Rơ Mah Cường (làng Khop) mới điều khiển xe máy ra trung tâm thị trấn xử lý công việc. Anh chia sẻ: “Ngoài việc xuống làng tuyên truyền, lực lượng Công an xã đưa bản cam kết đảm bảo TTATGT cho bà con ký. Đã ký kết thì mọi người phải chấp hành thôi. Bản thân mình khi chạy xe máy cũng luôn đội mũ bảo hiểm”.

Theo thống kê của Công an huyện Đức Cơ, từ đầu năm đến nay, lực lượng Công an đã lập biên bản hơn 1.730 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1.680 trường hợp với tổng số tiền gần 1,5 tỷ đồng, tước 160 giấy phép lái xe các loại. Cùng thời gian, trên địa bàn huyện xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông, làm 4 người chết, 3 người bị thương (giảm 7 vụ, giảm 5 người chết và giảm 7 người bị thương so với cùng kỳ năm 2022).

Việc kéo giảm cả 3 tiêu chí tai nạn giao thông thể hiện nỗ lực của lực lượng Công an và các cấp chính quyền huyện Đức Cơ. Cụ thể, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai các giải pháp đảm bảo TTATGT; đề nghị các tổ chức đoàn thể tích cực chung tay tuyên truyền, vận động người dân chấp hành Luật Giao thông đường bộ. Trong đó, huyện chú trọng việc đảm bảo TTATGT ở các làng đồng bào dân tộc thiểu số.

Công an huyện cũng chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an các xã, thị trấn huy động tối đa lực lượng, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT ngay từ cơ sở. Đặc biệt, đơn vị duy trì, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa 3 lực lượng: Cảnh sát Hình sự, Cảnh sát Giao thông-Trật tự và Công an cấp xã.

Trung tá Nguyễn Hoàng Nho-Trưởng Công an xã Ia Kla-thông tin: “Thực hiện kế hoạch của Công an huyện, chúng tôi phối hợp với các lực lượng tổ chức tuần tra theo 2 khung giờ là từ 15 giờ đến 18 giờ và từ 22 giờ đến 3 giờ sáng hôm sau. Trong quá trình tuần tra, chúng tôi kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý các trường hợp vi phạm quy định về TTATGT. Từ đó, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn xã có nhiều chuyển biến tích cực”.