Dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ mầm non bị phạt đến 20 triệu đồng

(GLO)- Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Theo đề xuất, giáo viên ép buộc học sinh học thêm có thể bị phạt tới 50 triệu đồng, dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ mầm non có thể bị phạt đến 20 triệu đồng.

Theo đó, Nghị định dự kiến ban hành vào tháng 9. Dự thảo bổ sung các hành vi vi phạm mới phát sinh trong hoạt động giáo dục và theo các quy định pháp luật như: dạy thêm, học thêm; hành vi về đạo đức nhà giáo, quy tắc ứng xử của nhà giáo... Hầu hết mức phạt đều tăng so với dự thảo cách đây 1 năm, khi cao nhất chỉ 20 triệu đồng.

Bộ GD&ĐT đề xuất phạt tiền từ 10-20 triệu đồng đối với hành vi tổ chức cho trẻ em học trước chương trình lớp 1 hoặc dạy kiến thức vượt quá yêu cầu của chương trình giáo dục mầm non. Ảnh minh họa: M.T

Cụ thể, với hoạt động tổ chức dạy thêm, học thêm, Bộ GD&ĐT đề xuất giáo viên, nhà trường, cơ sở dạy thêm bị cảnh cáo nếu báo cáo, công khai không đầy đủ, kịp thời về hoạt động dạy thêm nhưng chưa gây xung đột lợi ích hoặc sai lệch thông tin.

Giáo viên dạy thêm ngoài trường nhưng không báo cáo, báo không đầy đủ, không trung thực về môn học, địa điểm, hình thức, mối quan hệ với chủ thể đứng tên đăng ký kinh doanh bị phạt 2-5 triệu đồng.

Nhà trường tổ chức dạy thêm không đúng diện học sinh hoặc quá thời lượng cho phép, xếp lớp quá 45 học sinh, không công khai kế hoạch dạy thêm có thể bị phạt 5-10 triệu đồng. Cơ sở dạy thêm vi phạm cũng chịu mức phạt tương tự.

Dự thảo cũng đề xuất phạt 10-20 triệu đồng đối với giáo viên đang giảng dạy tại nhà trường nếu dạy thêm ngoài nhà trường có thu tiền đối với chính học sinh mà mình đang được phân công giảng dạy theo kế hoạch giáo dục của nhà trường; giáo viên thuộc trường công lập tham gia quản lý, điều hành hoạt động dạy thêm ngoài nhà trường.

Mức phạt 30-50 triệu đồng, đình chỉ dạy thêm 6-12 tháng dành cho các hành vi tổ chức dạy thêm khi chưa đăng ký kinh doanh; ép buộc, lôi kéo học sinh học thêm trái quy định; tiếp tục vi phạm khi đã bị cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Bên cạnh đó, Bộ GD&ĐT cũng đề xuất phạt tiền từ 10-20 triệu đồng đối với hành vi tổ chức cho trẻ em học trước chương trình lớp 1 hoặc dạy kiến thức vượt quá yêu cầu của chương trình giáo dục mầm non.

Theo Bộ GD&ĐT, thực tiễn hiện nay tồn tại tình trạng cho trẻ 5 tuổi học trước chương trình tiểu học, luyện đọc, viết, toán sớm gây áp lực phát triển không phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý trẻ mầm non.

Trong khi đó, dự thảo hiện hành chưa quy định cụ thể hành vi này nên khó xử lý trên thực tế. Việc bổ sung quy định giúp bảo vệ quyền trẻ em và phù hợp định hướng đổi mới giáo dục mầm non.

Dự thảo cũng đề xuất phạt 10-20 triệu đồng đồng đối với hành vi sử dụng kết quả theo dõi, đánh giá sự phát triển của trẻ em để tuyển chọn, xếp lớp, phân loại trẻ em trái quy định của pháp luật.

Ngoài ra, dự thảo đề xuất phạt 10-20 triệu đồng với hành vi thu các khoản ngoài quy định; lạm thu; ép buộc người học, cha mẹ hoặc người giám hộ của người học đóng góp tiền, hiện vật dưới danh nghĩa tài trợ, ủng hộ, hỗ trợ giáo dục hoặc dưới hình thức khác trái quy định.

Mức phạt trên cũng áp dụng với hành vi sử dụng các khoản tài trợ, viện trợ, đóng góp, ủng hộ không đúng mục đích đã công khai, cam kết hoặc được phê duyệt.

Dự thảo cũng dự kiến phạt tiền từ 20-40 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng danh nghĩa giáo dục thường xuyên, xã hội hóa giáo dục hoặc liên kết đào tạo để thu tiền trái quy định, trục lợi hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người học…