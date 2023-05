Đánh bạn vì mượn máy tính làm hư hỏng, lãnh 11 năm tù

Ngày 12-5, đoàn công tác do ông Thái Thanh Bình-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã họp đánh giá kết quả giám sát việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị, địa phương đối với các đơn do HĐND tỉnh, HĐND cấp huyện chuyển đến từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến tháng 1-2023. Cùng tham dự có các thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh và lãnh đạo các đơn vị liên quan.

Đứng ra môi giới mua bán thận để bán cho người cần ghép và đã nhận số tiền đặt cọc 300 triệu đồng. Tuy nhiên, do người bán thận thay đổi quyết định, việc mua bán bất thành nên 2 đối tượng bị bắt vì "mua bán bộ phận cơ thể người".

(GLO)- Từ ngày 8 đến 11-5, qua kiểm tra đột xuất 7 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Đoàn kiểm tra liên ngành bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) của tỉnh đã phát hiện, lập biên bản 2 cơ sở vi phạm ATTP để xử lý theo quy định pháp luật.

(GLO)- Công an huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Đăng Phong (SN 1989, trú tại thôn 5, xã Ia Pal, huyện Chư Sê) để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

(GLO)- Ngày 10-5, Cổng thông tin điện tử Bộ Công an đưa thông tin, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã thi hành các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Trì (SN 1969, Chánh Thanh tra tỉnh Lai Châu) về hành vi nhận hối lộ.