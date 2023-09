Đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, 1 người bị phạt 5 triệu đồng

(GLO)- Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Gia Lai vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối với bà P.T.P.T. (SN 1987, trú tại thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) về hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp thông tin sai sự thật.

Trước đó, ngày 18-8, bà T. sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook của mình chia sẻ lại bài viết của một cá nhân khác với một đoạn video kèm nội dung: “Nạn cướp mổ nội tạng đối với học viên Pháp Luân Công đã xảy ra mấy chục năm nay rồi. Vì con người khắp nơi trên thế giới thờ ơ im lặng trước cái ác thì nó sẽ lan rộng ra. Rồi đây, không chỉ là học viên Pháp Luân Công mà người thường cũng sẽ là nạn nhân. Clip của một người chia sẻ bệnh viện ở Đak Lak đã mổ cướp thận của bệnh nhân khi vào bệnh viện. Bệnh viện bây giờ trở nên nguy hiểm…!!!”. Sau khi đăng tải, thông tin đã nhanh chóng lan truyền với nhiều ý kiến bình luận trái chiều trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận.

Ngay sau đó, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh) tiến hành xác minh và xác định nội dung được đăng tải là sai sự thật. Cơ quan Công an đã mời chủ tài khoản Facebook trên là bà P.T.P.T. lên làm việc.

Tại cơ quan Công an, bà T., thừa nhận đã sử dụng Facebook cá nhân để đăng tải, chia sẻ video kèm nội dung trên là sai sự thật. Sau đó, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã căn cứ Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3-2-2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử xử phạt bà T. 5 triệu đồng. Bà T. cũng đã gỡ bỏ toàn bộ nội dung thông tin đăng tải sai sự thật trên trang cá nhân.