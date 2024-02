(GLO)- Ngày 1-2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Đình Khoa (SN 2002; trú tại tổ 7) và Trần Đăng Khoa (SN 2004; trú tại tổ 6, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, ngày 19-1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đak Pơ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Sơn cùng đồng phạm về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” xảy ra vào ngày 10-1 tại thôn Tân Lập (xã Tân An, huyện Đak Pơ). Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đak Pơ xác định: Phạm Đình Khoa và Trần Đăng Khoa là 2 đối tượng đã bán ma túy cho Nguyễn Văn Sơn vào ngày 9-1 tại phường Tây Sơn (thị xã An Khê).

Ngày 1-2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đak Pơ đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nhà ở của Phạm Đình Khoa thuộc tổ 7 (phường Tây Sơn, thị xã An Khê). Quá trình khám xét, Cơ quan CSĐT phát hiện và thu giữ 1 bộ dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy và 14 gói nilon bên trong chứa chất màu trắng dạng tinh thể cất giấu tại phòng ngủ của Phạm Đình Khoa. Theo khai nhận, đây là ma túy đá do Khoa mua về để sử dụng và bán cho người khác khi có nhu cầu.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Đak Pơ tiếp tục điều tra làm rõ.