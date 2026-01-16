Đài Loan sẽ đầu tư 250 tỷ USD sản xuất chip tại Mỹ

(GLO)- Ngày 15-1, Mỹ và Đài Loan đã đạt được thỏa thuận thương mại mới tập trung vào chất bán dẫn, đồng thời Washington cũng giảm mức thuế quan áp lên hòn đảo này xuống 15%.

Mỹ và Đài Loan vừa mới chốt thoả thuận thương mại. Ảnh minh hoạ: Bloomberg/Getty Images.

Theo thông báo từ Bộ Thương mại Mỹ, các công ty chip và công nghệ của Đài Loan sẽ đầu tư ít nhất 250 tỷ USD để phát triển năng lực sản xuất tại Mỹ.

Đây là một động thái chiến lược nhằm củng cố vị thế của Mỹ trong ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu, đồng thời giảm thiểu sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng từ châu Á.

Khoản đầu tư khổng lồ này không chỉ đến từ các công ty tư nhân mà còn được hỗ trợ bởi chính quyền Đài Loan, với cam kết bảo lãnh tín dụng lên tới 250 tỷ USD cho các doanh nghiệp tham gia.

Bộ trưởng Lutnick nhấn mạnh rằng, các công ty chip có trụ sở tại Đài Loan không xây dựng nhà máy tại Mỹ có thể phải đối mặt với mức thuế 100%.

Mục tiêu của Chính phủ Mỹ là đưa 40% chuỗi cung ứng bán dẫn của Đài Loan sang Mỹ, nhằm đảm bảo sự tự chủ trong sản xuất chip tiên tiến - một yếu tố quan trọng trong cuộc cạnh tranh địa chính trị về công nghệ trí tuệ nhân tạo.

Thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Đài Loan mang lại một tầm nhìn rõ ràng cho các công ty chip và công nghệ, sau khi những công ty này phải đối mặt với tình trạng bấp bênh trong suốt năm qua do chính sách thuế của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với ngành công nghiệp bán dẫn.

Thông báo cũng cho biết các mức thuế trong tương lai theo khuôn khổ Mục 232 sẽ có một số ngoại lệ đối với những công ty đang xây dựng nhà máy chip tại Mỹ.

Các công ty Đài Loan xây dựng nhà máy sản xuất chip mới tại Mỹ, như TSMC sẽ được phép nhập khẩu gấp 2,5 lần so với công suất đang xây dựng trong thời gian các nhà máy còn đang thi công mà không phải chịu thuế theo khuôn khổ này.

Ngoài ra, các sản phẩm linh kiện ô tô, gỗ và các mặt hàng liên quan của Đài Loan cũng sẽ không bị áp thuế vượt quá 15%. Theo Bộ Thương mại, khi các nhà máy hoàn thành, các công ty sẽ được phép nhập khẩu gấp 1,5 lần năng lực sản xuất tại Mỹ.

Thỏa thuận cũng tạo động lực để TSMC - nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới - tiếp tục xây dựng thêm các nhà máy tại Mỹ, đồng thời khẳng định rằng tập đoàn vẫn có thể tiếp tục sản xuất chip cho các doanh nghiệp Mỹ tại Đài Loan.

Trước đó, TSMC đã xây dựng các nhà máy tại Arizona, đầu tư tới 40 tỷ USD để sản xuất chip cho các công ty như Apple và Nvidia, sử dụng các khoản hỗ trợ của chính phủ Mỹ theo Đạo luật CHIPS.

Chính phủ Mỹ đã ưu tiên thúc đẩy sản xuất chip tiên tiến trong nước, trong bối cảnh cuộc cạnh tranh tiếp cận các chip phục vụ trí tuệ nhân tạo ngày càng trở thành vấn đề địa chính trị then chốt.