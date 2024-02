(GLO)- Chiều 29-1, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa 1 năm 2024 cho 76 quần chúng ưu tú đến từ 12 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện và 1 chi bộ trực thuộc Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.