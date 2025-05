Đại hội Đại biểu Đảng bộ các công ty trực thuộc Binh đoàn 15

Sáng 8-5, Đảng bộ Công ty TNHH một thành viên 74 (Binh đoàn 15) long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự Đại hội có Thượng tá Nguyễn Hồng Lam-Phó Tư lệnh Binh đoàn 15 và 120 đại biểu là đảng viên ở các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty TNHH một thành viên 74.

Đảng bộ Công ty TNHH một thành viên 74 tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ IX. Ảnh: T.D

Theo báo cáo tại Đại hội, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công ty quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và tập trung lãnh đạo toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ công tác của đơn vị. Cụ thể, về thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, đơn vị thực hiện tốt chỉ thị huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ quốc phòng-an ninh với phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công tác huấn luyện quân sự đạt 100% yêu cầu, 77,8% khá, giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Về thực hiện nhiệm vụ sản xuất và phát triển kinh tế, Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu với giá trị sản xuất đạt hơn 1.952 tỷ đồng, doanh thu đạt hơn 1.796 tỷ đồng, nộp ngân sách 296,44 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 464,342 tỷ đồng. Sản lượng mủ cao su khô đạt hơn 30.524 tấn, cà phê quả tươi hơn 921 tấn, điện năng 8,942 triệu kWh, bò thịt 1.324 tấn.

Đảng bộ lãnh đạo xây dựng đơn vị “mẫu mực, tiêu biểu” về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Công tác giáo dục chính trị, truyền thống, pháp luật được đổi mới, tạo sự đoàn kết, đồng thuận cao. Các Phong trào Thi đua Quyết thắng, văn hóa, thể thao được đẩy mạnh, xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến. Năm 2025, Công ty vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Năm 2023, Công ty nhận Cờ thi đua Chính phủ. Công tác dân vận, kết nghĩa, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số được chú trọng, tạo việc làm cho hơn 2.100 lao động/năm. Công tác hậu cần, kỹ thuật, cải cách hành chính, chuyển đổi số được triển khai hiệu quả, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và người lao động.

Đại hội cũng đã đề ra phương hướng nhiệm kỳ 2025-2030, tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, phát triển kinh tế, xây dựng Đảng bộ vững mạnh, đơn vị “mẫu mực, tiêu biểu”, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty khóa IX (nhiệm kỳ 2025-2030) gồm 10 đồng chí và bầu 19 đại biểu chính thức đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Binh đoàn 15 lần thứ IX, nhiệm kỳ 2025-2030. Tại phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới đã bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công ty nhiệm kỳ 2025-2030. Đại tá Hà Văn Nam-Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Công ty khóa IX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công ty TNHH một thành viên 72. Ảnh: T.D

Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công ty TNHH một thành viên 72 lần thứ IX, nhiệm kỳ 2025-2030 đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 10 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Binh đoàn 15 lần thứ IX, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 19 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Thượng tá Nguyễn Chí Kiên tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Công ty TNHH một thành viên 72 khóa IX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường Cao đẳng nghề 21 bỏ phiếu bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới. Ảnh: T.D

Cùng ngày, Đảng bộ Công ty TNHH một thành viên Bình Dương cũng tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công ty lần IX, nhiệm kỳ 2025-2030. Tại đại hội, các đại biểu dự đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 9 đồng chí và bầu 8 đại biểu chính thức đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Binh đoàn 15 lần thứ IX, nhiệm kỳ 2025-2030. Thượng tá Lê Đức Toàn tái đắc cử Bí thư Đảng bộ Công ty Bình Dương khóa IX.

Còn tại Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng nghề số 21 lần IX, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 9 đồng chí và bầu 5 đại biểu chính thức đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Binh đoàn 15 lần thứ IX, nhiệm kỳ 2025-2030. Thượng tá Vũ Thanh Thế tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Trường Cao đẳng nghề số 21 khóa IX, nhiệm kỳ 2025-2030.