Cựu trưởng công an phường nhận tiền để thả người vi phạm bị đề nghị 7-8 năm tù

Đại diện Viện KSND TP.HCM đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Thanh Tuấn (40 tuổi, cựu Trưởng công an phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú), từ 7 - 8 năm tù.

Chiều 28/8, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm 13 bị cáo nguyên là cán bộ Công an phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Tại phiên tòa, đại diện VKSND TP.HCM đã nêu quan điểm luận tội và đề nghị mức án cho các bị cáo.

Đại diện VKSND TP.HCM đề nghị HĐXX tuyên bị cáo Phạm Thanh Tuấn (40 tuổi, cựu Trưởng công an phường Phú Thọ Hòa) 7-8 năm tù, phạt bổ sung 100 triệu đồng; Lê Văn Quý và Phan Văn Hòa (hai cựu phó trưởng công an phường) cùng bị đề nghị 5 - 6 năm tù, phạt bổ sung 100 triệu đồng.

Các bị cáo Phạm Ngọc Vy, Nguyễn Đức Hiền, Trịnh Hoàng Dương, Võ Quang Kế, Nguyễn Đăng Chiến cùng bị đề nghị 5 - 6 năm tù.

Các bị cáo Nguyễn Minh Nhựt, Điền Đức Quang, Huỳnh Văn Tuấn bị đề nghị 4 - 5 năm tù.

Hai bị cáo Lê Đình Vũ và Đỗ Hà Danh cùng bị đề nghị 3 năm 6 tháng - 4 năm tù.

Đại diện VKSND nêu quan điểm 13 bị cáo trong vụ án này đều là những người được đất nước, xã hội tin tưởng, tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện để thực hiện nhiệm vụ cao cả của ngành Công an. Tuy nhiên vì động cơ, vụ lợi cá nhân, các bị cáo đã thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao, lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao khi thi hành công vụ.

Cụ thể, trong việc tổ chức tuần tra, phát hiện, bắt các đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn, các cựu cán bộ công an đã đưa các đối tượng về trụ sở Công an phường, lấy lời khai, lập lý lịch, sau đó yêu cầu họ gọi điện cho người thân đem tiền, vàng và USD đến "chung chi" để được tha về không bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Hành vi này của các bị cáo đã xâm phạm đến hoạt động của cơ quan pháp luật, làm ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín, hình ảnh của lực lượng Công an nhân dân, làm giảm niềm tin của người dân đối với lực lượng Công an, ảnh hưởng đến tính nghiêm minh của pháp luật trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, điều tra xử lý đối tượng vi phạm pháp luật

Đối với bị cáo Phạm Thanh Tuấn (40 tuổi, cựu Trưởng Công an phường Phú Thọ Hòa từ tháng 4/2017 - 7/2020), là người chủ trương và thành lập 2 tổ công tác, là người chỉ đạo bắt giữ các đối tượng ma túy nhưng không xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật mà yêu cầu các đối tượng gọi người nhà đến chung chi tiền rồi cho về.

Tại CQĐT, Phạm Thanh Tuấn không thừa nhận hành vi phạm tội và cho rằng từ trước đến nay, Ban chỉ huy Công an phường Phú Thọ Hòa không có chủ trương và cũng không thành lập tổ công tác chuyên bắt giữ các đối tượng liên quan đến ma túy trên địa bàn phường.

Phạm Thanh Tuấn nhận trách nhiệm chưa kiểm tra, giám sát hoạt động của cán bộ chiến sỹ trong ca trực thường xuyên, dẫn đến việc trực chỉ huy nhưng không biết, không kịp thời phát hiện sai phạm của cán bộ, chiến sỹ trong ca trực.

Tuy nhiên, tại phiên tòa bị cáo Tuấn có thái độ thành khẩn hơn. Bị cáo thừa nhận cáo trạng truy tố bị cáo là đúng. Ngoài trách nhiệm quản lý, bị cáo cũng thừa nhận trách nhiệm cá nhân liên quan đến 10 đối tượng vi phạm do bị cáo trực chỉ huy.

Theo đại diện VKSND, Tuấn là người chỉ huy cao nhất của lực lượng Công an phường, chịu trách nhiệm trước Trưởng Công an quận, Thường trực Đảng ủy và Chủ tịch UBND phường trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức lực lượng Công an phường.

Do đó, Tuấn phải chịu trách nhiệm trước Trưởng Công an quận, Thường trực Đảng ủy và Chủ tịch UBND phường.

Đối với bị cáo Phan Văn Hòa (44 tuổi, cựu Phó trưởng từ tháng 7/2018 - 7/2020, phụ trách tổ phòng chống tội phạm), tại CQĐT cũng như tại phiên tòa, Hòa khai biết có 2 tổ công tác như trên từ khi về nhận công tác tại Công an phường Phú Thọ Hòa.

Trong phần trả lời HĐXX, Phan Văn Hòa thừa nhận Hòa là người trực chỉ huy trong các ca trực. Nhiệm vụ của người trực chỉ huy là quản lý, theo dõi, điều hành giải quyết các vụ việc xảy ra trên địa bàn phường Phú Thọ Hòa, đồng thời quản lý, theo dõi quân số, công tác của cán bộ chiến, sỹ trong ca trực.

Khi trực chỉ huy tại Công an phường Phú Thọ Hòa, bị cáo Hòa thấy một số đối tượng liên quan đến ma túy bị bắt giữ, làm việc tại Công an phường.

Phan Văn Hòa hỏi cán bộ trong ca trực, có trường hợp trả lời đang lập hồ sơ, có người nói đã báo cáo cho Phạm Thanh Tuấn, tuy nhiên Hòa không nhớ rõ là cán bộ nào. Phan Văn Hòa có trao đổi với Phạm Thanh Tuấn về việc này, Tuấn trả lời là "chuyện tế nhị, đã được giải quyết".

Phan Văn Hòa nhận thấy cáo trạng truy tố bị cáo là đúng, không oan sai. Bị cáo Hòa biết Trưởng Công an phường làm trái quy định của ngành, trái với chỉ đạo của cấp trên nhưng do cả nể và thiếu kiên quyết trong việc báo cáo lên cấp trên nên bỏ mặc cho sai phạm xảy ra tại Công an phường.

Còn bị cáo Lê Văn Quý (57 tuổi, cựu Phó trưởng công an phường từ tháng 3/2011 - 7/2020, phụ trách tổ Cảnh sát khu vực), trong thời gian xảy ra các sai phạm, Quý trực chỉ huy 8 lượt, trong đó 6 lượt có hành vi sai phạm.

Cũng như Phan Văn Hòa, khi trả lời HĐXX, Lê Văn Quý thừa nhận biết việc cán bộ Công an phường tổ chức bắt giữ, ghi lời khai các đối tượng ma túy trong 8 ca trực mà bị cáo là trực chỉ huy.

Việc tổ chức bắt giữ, làm việc với các đối tượng này do Phạm Thanh Tuấn chủ trương và trực tiếp chỉ đạo. Các cán bộ không báo cáo nội dung làm việc trong ca trực với Lê Văn Quý dù Quý là chỉ huy ca trực.

Do Quý gần đến tuổi nghỉ hưu nên cả nể, ngại va chạm, không dám phản ánh sự việc trên về Ban Chỉ huy Công an quận Tân Phú.