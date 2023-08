Xét xử 13 cựu công an phường tại TP.HCM đòi người vi phạm chung chi

Bắt đối tượng kích động, lôi kéo người dân đi khiếu kiện (GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hoàng Văn Luân (SN 1988, trú tại xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.



Kông Chro tạm giam đối tượng giao cấu với trẻ em (GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kông Chro vừa khởi tố bị can và tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Thức (SN 2003, trú tại làng Blà, xã Đăk Song, huyện Kông Chro) để điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Đak Pơ: Bắt tạm giam một bị can về tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” (GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) vừa thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đinh Văn Chun (SN 1995), ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đinh Văn Keo (SN 2000; cùng trú tại làng Brang Đak Kliết, xã Ya Hội) cùng về tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.

Hai nữ cán bộ thuế và địa chính “bắt tay” gây thiệt hại 400 triệu đồng (GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 2 bị can về hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.



Lãnh 18 năm tù vì tội đưa người ra nước ngoài trái phép 7 người đã bị 3 bị cáo dụ dỗ sang Campuchia làm 'việc nhẹ, lương cao', thu nhập từ 20 đến 30 triệu/người/tháng. Khi sang đến nơi, những người này bị ép làm việc cho một công ty do người Trung Quốc làm chủ, với công việc lừa đảo qua mạng và thường xuyên bị đánh đập, chích điện, hăm dọa nếu bỏ trốn.

Điều tra 1 người lái ô tô tông chết người rồi tự xưng phóng viên Một người tự xưng là phóng viên của một cơ quan báo chí đã lái ôtô tông chết người rồi bỏ chạy khỏi hiện trường.

Bắt nghi phạm giết người, đốt xác, bắn trả công an sau 11 năm lẩn trốn Sau khi ra tay sát hại nạn nhân rồi đốt xác phi tang, Thắng đã bỏ trốn và dùng súng chống trả lại lực lượng truy bắt

Bắt giam tài xế tông nữ du khách tử vong ở Đà Nẵng Công an quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng khởi tố bị can, bắt giam tài xế xe tải gây tai nạn khiến một nữ du khách tử vong tại hiện trường

Công an Gia Lai triệt phá thành công chuyên án ma túy (GLO)- Sau một thời gian tích cực triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra, các trinh sát Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm (ĐTTP) về ma túy Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương phá thành công chuyên án mua bán trái phép chất ma túy.

Tạm giữ trên 4.600 chiếc bánh trung thu nhập lậu (GLO)- Ngay trong những ngày đầu triển khai kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý vi phạm hành chính trong dịp Tết Trung thu năm 2023, lực lượng Quản lý thị trường TP. Hà Nội đã phát hiện, thu giữ hơn 4.600 chiếc bánh trung thu nhập lậu.



An Khê bắt giữ đối tượng trộm cắp xe máy (GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã An Khê vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Trần Tươi (SN 2002, trú tại thôn 5, xã Thành An, thị xã An Khê) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.



Công an TP HCM kết luận hành vi sai phạm của YouTuber Võ Minh Điền Do mâu thuẫn trên mạng xã hội, nhóm Võ Minh Điền và nhóm YouTuber khác hẹn nhau giảng hòa và có hành vi gây rối trật tự công cộng.

Lập 6 trang web để lừa đảo kinh doanh chứng khoán Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra năm 2022, 2023 trên địa bàn TP Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Người đàn ông xăm trổ đi xe sang Lexus mang theo súng ngắn và 24 viên đạn Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ một người đàn ông xăm trổ, mạng theo súng ngắn quân dụng, ma túy lái xe từ Hà Nội lên Lào Cai

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 2-9 (GLO)- Sở Giao thông-Vận tải vừa ban hành Công văn số 2026/SGTVT-QLVT, PT&NL về việc tăng cường các giải pháp phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9.



Trách nhiệm của lãnh đạo Bộ KH-CN trong vụ Việt Á? Theo C03, Bộ trưởng KH-CN Huỳnh Thành Đạt, Thứ trưởng Trần Văn Tùng và các cá nhân liên quan việc quản lý đề tài, khen thưởng, thông tin tuyên truyền đề tài nghiên cứu, chế tạo test xét nghiệm có trách nhiệm liên quan nhưng chưa đến mức xem xét trách nhiệm hình sự.

Lý do cựu giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk được hưởng án treo Cựu Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk được hưởng án treo vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

