Công an xã phát huy vai trò nòng cốt bảo vệ an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, lực lượng Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã phát huy tốt vai trò nòng cốt bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, tạo điều kiện để kinh tế-xã hội các địa phương phát triển.

Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh-cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/ĐUCA ngày 25-7-2022 của Đảng ủy Công an Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, tính đến ngày 14-5-2024, Công an tỉnh đã bố trí 1.166 cán bộ, chiến sĩ Công an chính quy tại 196/196 xã, thị trấn; bảo đảm trung bình 5,94 cán bộ, chiến sĩ/xã, thị trấn. Riêng 27 xã, thị trấn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự đã bố trí mỗi đơn vị 8 cán bộ, chiến sĩ.

Để đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an cấp xã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng này. Đặc biệt, tại một số xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ được cử đi đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số để phù hợp với nhiệm vụ được giao.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Công an cấp xã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác đảm bảo an ninh, an toàn các hoạt động, sự kiện về chính trị, kinh tế, văn hóa, thể thao... trên địa bàn.

Nhờ đó, đến nay, 100% Công an xã, thị trấn có chi bộ riêng và ban hành quy chế làm việc theo quy định; 191 bí thư chi bộ, trưởng Công an xã, thị trấn tham gia ban chấp hành Đảng bộ cấp xã (đạt 97,45%); 29 bí thư chi bộ, trưởng Công an xã, thị trấn tham gia ban thường vụ Đảng ủy cấp xã (đạt 14,8%); 146 trưởng Công an xã, thị trấn tham gia HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 (đạt 74,49%).

Công an cấp xã đã trở thành lực lượng nòng cốt bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở. Trung tá Ksor Blơm-Trưởng Công an xã Ia Pnôn (huyện Đức Cơ) chia sẻ: “Chúng tôi thường xuyên xuống thôn, làng để tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định của pháp luật, thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ngoài ra, chúng tôi phối hợp với bộ đội Biên phòng, dân quân tuần tra, kiểm soát địa bàn”.

Đặc biệt, nhiều nữ cán bộ, chiến sĩ Công an cấp xã đã nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều năm là Trưởng Công an xã Đông (huyện Kbang) và vừa được bổ nhiệm giữ chức Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an huyện Kbang), Trung tá Nguyễn Ngọc Sáng chia sẻ: “Xã Đông có 1.500 hộ thuộc 9 dân tộc anh em. Khi được tăng cường về làm Trưởng Công an xã, tôi luôn xác định phải khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Muốn thực hiện nhiệm vụ phải dựa vào dân và tăng cường tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các giải pháp để đảm bảo an ninh trật tự”.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng Công an cấp xã đã bắt giữ, vận động đầu thú 15 đối tượng truy nã; lập hồ sơ 1.023 vụ việc vi phạm pháp luật về an ninh trật tự, xử phạt hành chính trên 800 triệu đồng; đưa 40 đối tượng ra giáo dục tại cộng đồng.

Ngoài ra, Công an cấp xã còn phối hợp lập hồ sơ đưa 1 trường hợp vào cơ sở giáo dục bắt buộc, 4 trường hợp vào trường giáo dưỡng, 23 đối tượng vào cơ sở cai nghiện; vận động thu hồi 536 khẩu súng các loại, 210 viên đạn, đầu đạn, lựu đạn, 324 vũ khí thô sơ, linh kiện lắp ráp...

Cùng với đó, lực lượng Công an cấp xã đã tiếp nhận 12.450 hồ sơ đề nghị cấp đăng ký, biển số xe mô tô, xe gắn máy; 185 hồ sơ đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe hết niên hạn sử dụng.

Thiếu tướng Rah Lan Lâm cho biết thêm: Để lực lượng Công an cấp xã tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới, UBND tỉnh đã ban hành Đề án “Xây dựng, cải tạo, nâng cấp cơ sở làm việc của Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Gia Lai”. Mục tiêu của đề án là đến năm 2025, 100% Công an xã, thị trấn được đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, sinh hoạt đáp ứng yêu cầu công tác.

Đến nay, 126 Công an xã, thị trấn có trụ sở làm việc độc lập; 70 xã, thị trấn chưa có trụ sở làm việc độc lập của Công an sẽ được đầu tư xây dựng trong giai đoạn 2024-2025; 196 Công an xã, thị trấn được bố trí quỹ đất và được phê duyệt quy hoạch đất an ninh. Đây là tiền đề quan trọng để lực lượng Công an xã, thị trấn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.