Mỗi địa phương cần xây dựng 1 mô hình về đảm bảo an ninh trật tự

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Trong năm 2023, Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đặc biệt là Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng-chống tội phạm trong tình hình mới.

Hiện toàn tỉnh có 127 mô hình, 2.341 tổ chức quần chúng trong phong trào toàn dân tham gia bảo đảm an ninh trật tự. Năm 2023, toàn tỉnh có 1.554 khu dân cư, 92 doanh nghiệp, 695 cơ quan và 288 cơ sở giáo dục được công nhận đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”.

Dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen cho 13 tập thể; UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho 3 tập thể; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 10 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 10 tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023.