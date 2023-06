Công an tỉnh Gia Lai dừng truy tìm bà Nguyễn Thị Tố Nga

Tin liên quan Công an tỉnh Gia Lai truy tìm bà Nguyễn Thị Tố Nga liên quan tố giác tội phạm

Theo đó, sau khi ra Quyết định truy tìm số 04/QĐTT-CSĐT-Đ3 ngày 28-4-2023 đối với bà Nguyễn Thị Tố Nga, đến ngày 29-5, bà Nga đã đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai trình diện, làm việc.

Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát Điều tra quyết định kết thúc, dừng các hoạt động truy tìm đối với bà Nguyễn Thị Tố Nga; sinh ngày 13-12-1961; số chứng minh nhân dân 231117774 (số định danh cá nhân 052161009824), do Công an tỉnh Gia Lai cấp ngày 16-12-2012; quê quán: xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định; nơi đăng ký thường trú: làng Chiêu Liêu, xã An Trung, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai.