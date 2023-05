Công an tỉnh Gia Lai truy tìm bà Nguyễn Thị Tố Nga liên quan tố giác tội phạm

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát Điều tra truy tìm bà Nguyễn Thị Tố Nga; sinh ngày 13-12-1961; giới tính: Nữ; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; số chứng minh nhân dân: 231117774 (số định danh cá nhân: 052161009824), do Công an tỉnh Gia Lai cấp ngày 16-12-2012; quê quán: xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.

Nơi đăng ký thường trú: Thôn 6, làng Chiêu Liêu, xã An Trung, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai.

Họ tên cha: Nguyễn Thái Bửu; họ tên mẹ: Trần Thị Khanh; họ tên chồng: Nguyễn Văn Cường (SN 1967).

Đặc điểm nhận dạng: sống mũi thẳng. Là người bị tố giác về tội phạm hiện không rõ đang ở đâu, cần tổ chức truy tìm để phục vụ yêu cầu giải quyết tố giác về tội phạm.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) đề nghị các Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai; Công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp truy tìm. Khi tìm thấy bà Nguyễn Thị Tố Nga đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an tỉnh Gia Lai (địa chỉ 267A Trần Phú, phường Diên Hồng, TP. Pleiku; số điện thoại 0694.329.109 hoặc Cơ quan Công an cấp trên theo hệ lực lượng).