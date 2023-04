(GLO)- Theo nguồn tin riêng của Báo Gia Lai, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tiếp nhận kiến nghị của UBMTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai về việc truy tìm bà Đỗ Thị Thu Hiền (SN 1978, trú tại phường Hoa Lư, TP. Pleiku) là kế toán của đơn vị để làm rõ vụ việc bà Hiền tự ý nghỉ việc và “mất tích” sau khi đã làm thủ tục rút hàng tỷ đồng từ các nguồn quỹ.

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 19-4, bà Hiền có đến cơ quan làm việc nhưng sau đó bà không còn đến trụ sở. Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã cho người đến tận nhà và liên lạc qua số điện thoại cá nhân nhưng đều không gặp được bà Hiền. Để đề phòng những trường hợp xấu xảy ra, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã kiến nghị Công an tỉnh Gia Lai truy tìm bà Hiền nhằm xác minh sự “mất tích” bí ẩn của bà và việc quản lý các nguồn tài chính của đơn vị. Sau khi có kiến nghị của UBMTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Cảnh sát Phòng Chống tội phạm công nghệ cao và Công an TP. Pleiku cùng vào cuộc.

Ngoài việc triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm bà Hiền, qua kiểm tra các hóa đơn, chứng từ, bước đầu Công an tỉnh Gia Lai đã xác định, trước khi tự ý bỏ việc bà Hiền đã làm các chứng từ rút hàng tỷ đồng từ các nguồn quỹ của đơn vị.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra làm rõ.