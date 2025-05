Công an Gia Lai vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

(GLO)- Những năm qua, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai đã tập trung chỉ đạo các đơn vị, Công an địa phương tích cực thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Công an các đơn vị, địa phương gắn việc học và làm theo Bác với các đợt thi đua, cuộc vận động bằng nhiều cách làm thiết thực, cụ thể... Học tập và làm theo gương Bác đã trở thành phong trào sâu rộng, thường xuyên, liên tục, góp phần bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, ý thức phục vụ Nhân dân của đảng viên, cán bộ, chiến sĩ trong Công an toàn tỉnh.

Nhiều mô hình, cách làm hay, hiệu quả

Để việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo xây dựng, triển khai Kế hoạch số 15-KH/ĐU ngày 26-7-2016, trong đó xác định 3 yêu cầu và 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp; xác định 5 nội dung, 23 nhiệm vụ trọng tâm đột phá theo từng năm triển khai đến Công an các đơn vị, địa phương.

Việc thực hiện Chỉ thị số 05 được gắn với việc thực hiện các quy định, phong trào, cuộc vận động, nhất là phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, “Học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; cuộc vận động “Xây dựng phong cách người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay; việc xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh lựa chọn 4 đơn vị làm điểm gồm: Công an huyện Chư Sê, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh), Công an phường Phù Đổng (TP. Pleiku) và Đội tuần tra kiểm soát 2-19 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh).

Qua 10 năm thực hiện, 100% cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên đã được học tập, quán triệt về nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới của Chỉ thị số 05 và các chuyên đề hàng năm.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các gia đình trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Lê Ánh

Đến nay, Công an tỉnh đã triển khai xây dựng được trên 100 mô hình, cách làm hay tại 143 đơn vị, địa phương, trong đó có một số mô hình nổi bật, được đánh giá cao như: “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn, làng”, “Chủ nhật về làng”, “Đội văn nghệ xung kích tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở cơ sở”, “Mẹ đỡ đầu”, “Căn cước công dân 4 tại chỗ”, “Ra sức thi đua, làm hết việc, không hết giờ”, thực hành “Tiết kiệm, làm theo Bác”…

Từ năm 2016 đến nay, lực lượng Công an toàn tỉnh đã phối hợp tổ chức 2.350 diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân” tiếp nhận hơn 5.000 ý kiến của cơ quan, tổ chức và Nhân dân đối với lực lượng Công an trong toàn diện các mặt công tác.

Đồng thời, qua phát động phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, người dân đã cung cấp hàng chục ngàn tin liên quan đến an ninh trật tự, trong đó nhiều tin có giá trị, giúp lực lượng Công an nhanh chóng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các loại tội phạm.

Chỗ dựa tin cậy của nhân dân

Những năm qua, lực lượng Công an toàn tỉnh đã tập trung đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước; tham mưu xử lý, giải quyết kịp thời các xung đột, mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ Nhân dân, không để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bí mật Nhà nước, bảo vệ an ninh kinh tế, an ninh thông tin và đảm bảo tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện quan trọng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn nước ngoài đến thăm, làm việc trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, đã điều tra làm rõ vụ án Phan Thị Thảo-Thành viên tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” cùng đồng phạm. Với chiến công đặc biệt xuất sắc này, Công an tỉnh được lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh khen ngợi, đánh giá cao về tinh thần trách nhiệm, mưu trí, tinh thông, sắc bén về nghiệp vụ, tấn công tội phạm đến cùng, bảo vệ Đảng, bảo vệ sự phát triển toàn diện, vững mạnh của chế độ.

Từ năm 2020 đến nay, lực lượng Công an đã điều tra, làm rõ 77,44% số vụ phạm tội về trật tự xã hội, trong đó án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 89,07%; bắt, xử lý 4.713 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá trên 28,3 tỷ đồng trả người bị hại.

Công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt nhiều kết quả nổi bật, tỷ lệ giải quyết đạt 97,2%; tổ chức bắt, vận động ra đầu thú hàng trăm đối tượng có lệnh truy nã; cải tạo, giáo dục, cảm hóa hàng trăm trường hợp.

Với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, lực lượng Cảnh sát kinh tế phát hiện, xử lý 2.478 vụ, 3.177 đối tượng phạm tội, thu hồi hàng tỷ đồng do phạm tội mà có, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân trong công cuộc phòng-chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước.

Cảnh sát 113 tuần tra phát hiện, ngăn chặn nhóm thanh niên tụ tập, gây rối trật tự công cộng. Ảnh: P.H.T

Cũng trong thời gian trên, lực lượng Công an phối hợp triệt phá, bắt 756 vụ, 1.207 đối tượng phạm tội về các hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, không để hình thành đường dây, tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn.

Ngoài ra, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, thi hành án và hỗ trợ tư pháp… được chú trọng triển khai nghiêm túc, đạt nhiều kết quả tích cực.

Phát huy vai trò nòng cốt, tiên phong, gương mẫu trong thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về “phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”; hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ không quản ngày đêm lặn lội hỗ trợ người dân làm thủ tục cấp căn cước công dân, thực hiện định danh điện tử, triển khai dịch vụ công trực tuyến, tạo thuận lợi cho công dân trong thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến an ninh trật tự.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh đặc biệt chú trọng công tác giáo dục truyền thống, công tác xã hội, từ thiện như: xây dựng, tổ chức khánh thành Bia di tích Ban An ninh tỉnh, Đồn Công an số 12, thị trấn Dân Chủ tại Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong, huyện Kbang; Bia di tích Công an Gia Lai tại Khu di tích Trung ương Cục miền Nam tại tỉnh Tây Ninh…

Từ năm 2016 đến nay, các đơn vị, Công an địa phương đã phối hợp xây dựng, trao tặng hàng chục căn nhà tình nghĩa cho đồng bào nghèo ở vùng sâu, vùng xa với số tiền hàng chục tỷ đồng. Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh tổ chức hàng chục đợt xung kích, tình nguyện, lao động giúp dân, phối hợp các cơ quan, đoàn thể trong và ngoài lực lượng; tổ chức hàng ngàn hoạt động thiện nguyện hướng về cơ sở; hỗ trợ, chăm sóc 28 trẻ em mồ côi; duy trì tốt 90 công trình, phần việc thanh niên phục vụ công tác Đoàn và công tác chuyên môn…

Đặc biệt, lực lượng Công an tỉnh đã gương mẫu, đi đầu, chung tay cùng các cấp, ngành và Nhân dân đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sửa chữa nhà cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Trong đó, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đã quyên góp 2 ngày lương được tổng số tiền hơn 5,4 tỷ đồng.

Đồng thời, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an cấp xã đóng góp được hơn 600 triệu đồng, tham gia cùng địa phương vận động nguồn xã hội hóa được hơn 1,6 tỷ đồng và hàng ngàn mét khối cát, đá, gạch… hỗ trợ hàng ngàn ngày công xây dựng, sửa chữa nhà cho người dân.

Nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

Từ việc thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, đảng viên, cán bộ, chiến sĩ Công an tận tụy với công việc, sống có trách nhiệm với cộng đồng. Đơn cử như Công an phường Diên Hồng (TP. Pleiku) gương mẫu, đi đầu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, vì Nhân dân phục vụ.

Hay như Thiếu úy Bùi Minh Quý-Đội Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê (thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh) đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn; Thiếu tá Đào Văn Sơn-Cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế tiêu biểu trong công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm, gương thanh niên tiêu biểu nhiều năm liền; Đại úy Phan Thanh Tuấn-Phó Đội trưởng Phòng An ninh nội địa tiêu biểu trong công tác tham mưu ngăn chặn hoạt động tái phục hồi FULRO, “Tin lành Đê ga”…

Hành quân truy bắt đối tượng tà đạo Hà Mòn lẩn trốn trong rừng. Ảnh: P.H.T

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng đã được triển khai rộng rãi trong lực lượng Công an xã. Đơn cử như Thiếu tá Lê Đình Hải-Trưởng Công an xã Ia Mrơn (huyện Ia Pa); Trung úy Lê Tuấn Thành-Cán bộ Công an xã Hra (huyện Mang Yang); Trung tá Nguyễn Ngọc Sáng-Trưởng Công an xã Kông Lơng Khơng (huyện Kbang); Thiếu tá Trần Xuân Hoàng-Trưởng Công an xã Ia Rsươm (huyện Krông Pa)...

Từ năm 2016 đến nay, có 9 cán bộ, chiến sĩ hy sinh, bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ; 1.925 lượt tập thể, 5.764 cá nhân được các cấp khen thưởng, 175 gương điển hình được vinh danh. Lực lượng Công an tỉnh nhận được hơn 100 thư khen, thư cảm ơn từ Nhân dân. Đây là nguồn động viên tinh thần vô giá đối với những nỗ lực của lực lượng Công an toàn tỉnh trong việc giữ gìn an ninh trật tự.

Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục có những diễn biến mới, khó lường, đặt ra nhiều thách thức đối với việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác chính trị của lực lượng Công an nói chung và Công an tỉnh nói riêng.

Cuộc cách mạng kiện toàn, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy đặt ra những khó khăn, thách thức không nhỏ trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh.

Học tập và làm theo gương Bác chính là chìa khóa để lực lượng Công an tỉnh đoàn kết, thống nhất, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tạo ra sức bật mới vượt qua mọi khó khăn, thử thách, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, vững tin bước vào kỷ nguyên mới-kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.