Công an Gia Lai sơ kết Đề án 06 quý I: Nhiều chỉ tiêu đạt trên 90%

(GLO)- Sáng 25-4, Công an tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết tình hình thực hiện Đề án 06 quý I-2025.

Thượng tá Ksor H’Bơ Khắp-Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo, chỉ huy Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội; lãnh đạo một số đơn vị nghiệp vụ và Trưởng Công an các xã, phường thuộc TP. Pleiku.

Công an cấp xã quyết liệt triển khai các nhiệm vụ của Đề án số 06. Ảnh: Bảo Hân

Trong quý I-2025, với vai trò Thường trực Ban chỉ đạo Đề án 06 tỉnh, Công an tỉnh đã tham mưu ban hành 3 kế hoạch và 28 văn bản chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm theo hướng dẫn của Trung ương. Qua đó, công tác thực hiện Đề án 06 tại địa phương đạt nhiều kết quả nổi bật. Cụ thể, lực lượng Công an toàn tỉnh đã kiến nghị các bộ, ngành đơn giản hóa 214 thủ tục hành chính; tỷ lệ làm sạch dữ liệu dân cư đạt trên 97%, dữ liệu căn cước can phạm đạt trên 80%; cập nhật thông tin liệt sĩ và thân nhân hưởng trợ cấp đạt 92%; bổ sung mã định danh chủ phương tiện trong 95% hồ sơ phương tiện giao thông.

Toàn tỉnh đã thu nhận hơn 30.000 hồ sơ đề nghị cấp Căn cước công dân, xử lý 863.099 hồ sơ cấp định danh cá nhân và triển khai định danh điện tử cho 1.192 cơ quan, tổ chức trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ những khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện như: sai lệch dữ liệu hộ tịch điện tử với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; vướng mắc trong giải quyết thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp qua Cổng Dịch vụ công, ứng dụng VNeID… Từ đó, các đơn vị đề xuất giải pháp tháo gỡ, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Bảo Hân

Phát biểu kết luận, Thượng tá Ksor H’Bơ Khắp ghi nhận và biểu dương những kết quả mà lực lượng Công an toàn tỉnh đã đạt được trong quý I-2025. Đồng thời, đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ còn chậm tiến độ; đẩy mạnh công tác định danh điện tử cho tổ chức, cá nhân; tăng cường tuyên truyền về chuyển đổi số dựa trên nền tảng dữ liệu dân cư; phấn đấu hoàn thành và triển khai hiệu quả 12 dịch vụ công thiết yếu trong lực lượng Công an nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh số hóa hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác chuyên môn.