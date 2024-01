Công an Gia Lai tích cực bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn bình yên cuộc sống

(GLO)- Năm 2023, Công an toàn tỉnh Gia Lai đã chủ động phân tích, dự báo, đánh giá đúng tình hình, kịp thời đề xuất, tham mưu Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhiều chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh trật tự.

Đồng thời, chủ động ra quân triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc tấn công trấn áp tội phạm; tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao cảnh giác trong các tầng lớp nhân dân.

Kết quả đó đã góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự, không để bị động, đột xuất, bất ngờ và được cấp ủy, chính quyền, người dân ghi nhận, đánh giá cao.

Giữ vững an ninh trên các địa bàn, lĩnh vực

Lực lượng Công an đã phối hợp bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, các sự kiện chính trị, dịp lễ, Tết, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến địa phương, nhất là bảo đảm an ninh, an toàn Tuần Văn hóa-Du lịch Gia Lai 2023.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Quân sự, Biên phòng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ bảo đảm an ninh trên tuyến biên giới, phòng-chống vượt biên; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả với âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; không để xảy ra biểu tình, bạo loạn, khủng bố; vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động phục hồi FULRO, “Tin lành Đê ga”; tăng cường đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái, thù địch, tích cực bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng trên không gian mạng.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an đã phối hợp tổ chức thành công diễn tập phòng thủ dân sự và khu vực phòng thủ tỉnh, được xếp loại xuất sắc.

Trong năm, lực lượng Công an đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo MTTQ và các ngành, đoàn thể, hệ thống chính trị 4 huyện: Chư Sê, Đak Đoa, Ia Grai, Phú Thiện triển khai kế hoạch vận động các đối tượng FULRO, “Tin lành Đê ga” quay về sinh hoạt tôn giáo được Nhà nước công nhận, vừa bảo đảm nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào dân tộc thiểu số, vừa củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Đến nay, cấp ủy, chính quyền các cấp đã thành lập 36 tổ công tác với hơn 200 thành viên; huy động 52 chức sắc, chức việc và 34 người có uy tín tại các địa phương tham gia công tác vận động quần chúng. Đặc biệt, mô hình điểm “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn, làng” tại Phú Thiện được lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy và UBND tỉnh ghi nhận, chỉ đạo nhân rộng.

Nhiều chuyển biến tích cực trong đảm bảo trật tự an toàn xã hội

Với vai trò cơ quan thường trực phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội, trong năm, lực lượng Công an mở 4 cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và cao điểm vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; điều tra, khám phá 863 vụ/1.491 đối tượng hình sự, bắt 855 đối tượng, thu hồi tài sản khoảng 6,3 tỷ đồng trả người bị hại; kiến nghị khởi tố đạt tỷ lệ 91,12% (vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao); tổ chức bắt, vận động đầu thú 86 đối tượng truy nã.

Cơ quan Cảnh sát điều tra các cấp đã điều tra, kết luận, đề nghị truy tố 1.107 vụ/2.010 bị can; phát hiện, khởi tố 17 vụ/30 bị can phạm tội về tham nhũng, chức vụ, thu hồi tài sản hơn 3,76 tỷ đồng; phát hiện, xử lý 710 vụ/741 đối tượng phạm tội, vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường và 201 vụ/352 đối tượng phạm tội về ma túy.

Bên cạnh tăng cường kiểm tra, hướng dẫn phòng cháy, chữa cháy, thường trực chiến đấu, công tác xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy được đẩy mạnh, nhất là trong tuyên truyền. Lực lượng Công an đã tham mưu củng cố, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về phòng cháy, chữa cháy; vận động các hộ gia đình tự giác mở lối thoát nạn thứ 2, tự trang bị dụng cụ, phương tiện chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Đề án số 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, lực lượng Công an đã tập trung thực hiện quyết liệt cao điểm 90 ngày đêm và chiến dịch tập trung thực hiện các chỉ tiêu liên quan Đề án 06; tham mưu UBND tỉnh triển khai cao điểm 50 ngày đêm kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Qua đó đã hoàn thành công tác cấp thẻ căn cước công dân cho 100% công dân đủ điều kiện vào ngày 22-6-2023; tỷ lệ kích hoạt tài khoản định danh điện tử đạt 99,2% so với yêu cầu. Toàn lực lượng đã đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; duy trì làm sạch dữ liệu thông tin dân cư, đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống” khi kết nối, chia sẻ dữ liệu.

Cùng với đó, lực lượng Công an đã thực hiện đúng quy trình, quy định quản lý xuất-nhập cảnh; quản lý chặt chẽ nhân hộ khẩu, ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự gắn với kiểm tra, xử lý vi phạm; tuyên truyền, vận động người dân giao nộp 1.470 khẩu súng các loại và hơn 1.700 vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn với nhiều cách làm sáng tạo.

Năm 2023, Kế hoạch số 979 của Giám đốc Công an tỉnh về tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông gắn với phòng-chống tội phạm ở cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả; gắn với chủ đề xuyên suốt “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”.

Công an các đơn vị, địa phương đã tập trung huy động tối đa lực lượng, thiết bị nghiệp vụ, tổ chức tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, kiên quyết xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, chú trọng vào 5 nhóm chuyên đề (nồng độ cồn, ma túy, tải trọng, tốc độ và cơi nới thành thùng xe) một cách liên tục, xuyên suốt, không có ngoại lệ.

Đồng thời, tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật giao thông thông qua nhiều hình thức như ký kết phối hợp với ngành Giáo dục, giáo hội, giáo xứ, nhà thờ, nhà chùa…; tăng cường các giải pháp răn đe, cảm hóa, giáo dục cá biệt các đối tượng thanh-thiếu niên thường xuyên vi phạm pháp luật. Với những nỗ lực đó, tai nạn giao thông năm 2023 được kéo giảm cả 3 chỉ số so với năm 2022 (giảm 1,91% số vụ, giảm 14,5% số người chết và giảm 8,04% số người bị thương).

Đồng thời, lực lượng Công an tham mưu, phối hợp các cấp, các ngành tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại 1.300 lượt tổ dân phố, thôn, làng, trường học, doanh nghiệp với khoảng trên 290 ngàn người tham gia; tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của 123 mô hình, 2.341 tổ chức quần chúng hoạt động bảo đảm an ninh trật tự, phòng-chống tội phạm.

Quyết liệt tham mưu, triển khai xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị theo lộ trình đề ra. Hiện UBND tỉnh đã đề nghị Bộ Công an đưa 21 xã, thị trấn ra khỏi danh sách xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự.

Trong năm qua, Công an tỉnh có 2 mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được Bộ Công an công nhận, nhân rộng gồm: “Xã Ia Hiao điển hình trong phòng-chống thanh-thiếu niên phạm tội, vi phạm pháp luật gắn với mô hình camera giám sát an ninh” tại huyện Phú Thiện và “Đội văn nghệ xung kích” gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và phục vụ Nhân dân của Công an tỉnh. Hai mô hình này được cấp ủy, chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân đánh giá cao về hiệu quả hoạt động.

Quyết tâm xây dựng lực lượng Công an tinh, gọn, mạnh

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy của Công an các đơn vị, địa phương tinh, gọn, mạnh, năm 2023, Công an tỉnh đã giảm 3 phòng, 5 đơn vị cấp đội; Công an cấp huyện giảm 17 đội so với năm 2022.

Công tác xây dựng Công an xã, thị trấn được đẩy mạnh, các mục tiêu, yêu cầu về biên chế, tổ chức, xây dựng trụ sở làm việc, nhà ở, doanh trại bảo đảm theo tiến độ đề ra. Hiện nay, 100% Công an xã, thị trấn đã bảo đảm nhà ở, doanh trại theo quy định; 96/196 Công an xã, thị trấn có trụ sở làm việc độc lập.

Ngoài ra, 46 Công an xã, thị trấn đã được Bộ Công an, UBND tỉnh và địa phương bố trí kinh phí xây dựng trụ sở làm việc. Chất lượng các mặt công tác của Công an cấp xã được nâng lên rõ rệt, tạo chuyển biến tích cực về tình hình an ninh trật tự, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân tin tưởng, ủng hộ.

Ngoài ra, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an toàn tỉnh đã triển khai 44 đợt hoạt động tình nguyện, đền ơn đáp nghĩa hướng về cơ sở với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng để tuyên truyền pháp luật, giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng gặp khó khăn do thiên tai, bão lũ.

Những việc làm này đã góp phần xây dựng, tô thắm thêm hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an trong lòng Nhân dân.

Với những thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng, năm 2023, Công an tỉnh có 303 lượt tập thể, 677 lượt cá nhân được Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh khen thưởng. Trong đó, 2 tập thể được tặng Huân chương Chiến công hạng nhì; 1 tập thể được tặng Huân chương Chiến công hạng ba; 3 tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; 42 tập thể, 60 cá nhân được Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen; 257 tập thể, 613 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng.