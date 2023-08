Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long: Công an và Bộ đội phải là hai thanh kiếm, lá chắn gìn giữ hòa bình

(GLO)- Sáng 31-8, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị; Quyết định số 426-QĐ/TU ngày 23-12-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và quán triệt Quyết định số 937-QĐ/TU ngày 2-6-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an tỉnh với các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy về lãnh đạo công tác Đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng.

Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Về phía Bộ Công an có Thiếu tướng Cao Đăng Hưng-Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an.

Theo báo cáo tại hội nghị, qua 1 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã phê duyệt đầu tư dự án “Mua sắm trang thiết bị phục vụ bảo đảm an ninh mạng và phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh” (tổng đầu tư 27,9 tỷ đồng); Dự án “Mua sắm thiết bị, phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ” (tổng đầu tư trị giá 22,5 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đang chỉ đạo các sở, ban ngành liên quan tham mưu, bố trí 27 tỷ đồng để đầu tư xây dựng 18 trụ sở Công an xã phức tạp về an ninh trật tự trong năm 2023. Cấp ủy, chính quyền các địa phương đã quan tâm, hỗ trợ, đầu tư 110,194 tỷ đồng phục vụ xây dựng, sửa chữa trụ sở làm việc, nhà ở doanh trại cho Công an xã, thị trấn. Trong năm 2023, UBND cấp huyện cam kết đầu tư xây dựng 27 trụ sở Công an xã với tổng đầu tư là 43,717 tỷ đồng. Bộ Công an đã cấp 67 ô tô tải chuyên dụng cho Công an 67 xã, thị trấn; 588 bộ máy vi tính để bàn, 392 máy in, 196 máy fax, 399 xe mô tô và các loại trang bị, vũ khí, công cụ hỗ trợ để phục vụ yêu cầu công tác.

Đến nay, Công an tỉnh đã bố trí 100% Công an chính quy với tổng số 1.103 cán bộ, chiến sĩ đạt tỷ lệ trung bình 5,62 đồng chí Công an chính quy/xã, sớm hơn 7 tháng so với lộ trình quy định đề ra. Riêng đối với các xã trọng điểm về an ninh trật tự đã bố trí 8 đồng chí Công an chính quy/xã. Công an tỉnh cũng đã bổ nhiệm 196 Trưởng công an cấp xã. Trong đó, Trưởng Công an xã tốt nghiệp các trường An ninh chiếm tỷ lệ 43,3%; Trưởng Công an xã tốt nghiệp các trường Cảnh sát nhân dân chiếm tỷ lệ 56,1%. Đặc biệt, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã bố trí 310 đồng chí là người dân tộc thiểu số (chiếm tỷ lệ 28,1%) về công tác tại cơ sở.

Ngoài ra, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng giữa nhiệm kỳ 2020-2025, đến hết tháng 5-2023, Đảng ủy Công an tỉnh và các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy đã phối hợp tiến hành 10 cuộc kiểm tra, giám sát đối với tổ chức Đảng, đảng viên thuộc Đảng bộ Công an cấp huyện. Trong đó, 5 cuộc do Đảng ủy Công an tỉnh chủ trì, 5 cuộc do Huyện ủy chủ trì, 7/10 cuộc đã ban hành thông báo kết luận.

Mặt khác, Ủy ban Kiểm tra các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy tiến hành xem xét, thi hành kỷ luật Đảng bằng hình thức khiển trách đối với 2 đảng viên thuộc Công an cấp huyện là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; khai trừ 1 đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Công an cấp xã theo thẩm quyền về vi phạm những điều đảng viên không được làm.

Kết luận tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long đề nghị thời gian tới, Công an tỉnh cần tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc yêu cầu, ý nghĩa và tầm quan trọng của Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị. Tăng cường mối quan hệ giữa Công an tỉnh với các cấp ủy, sở ban ngành, cơ quan, đơn vị trong thực thi nhiệm vụ; kết hợp chặt chẽ giữa bảo đảm an ninh trật tự với phát triển kinh tế xã hội, mở rộng quan hệ đối ngoại.

Đặc biệt, Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng phải là hai lực lượng nòng cốt thực sự là thanh kiếm và là lá chắn hai cánh của một con chim bảo vệ, gìn giữ hòa bình ổn định phát triển địa bàn như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần nhắc nhở, căn dặn. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Công an tỉnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng tuyệt đối trung thành với Tổ quốc với Đảng với Nhà nước và Nhân dân; có phẩm chất đạo đức trong sáng, liêm chính gương mẫu, gắn bó mật thiết với Nhân dân vì Nhân dân phục vụ, có ý thức kỷ luật cao, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc; nắm vững pháp luật, tinh thông nghiệp vụ, làm chủ, sử dụng thành thạo các thiết bị phương tiện vũ khí được trang bị.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Công an tỉnh tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy bảo đảm biên chế xây dựng đội ngũ Công an nhân dân theo phương châm “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”. Tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng trong toàn Công an tỉnh. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát đấu tranh mạnh mẽ quyết liệt hiệu quả, ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực. Chỉ đạo, kiện toàn Chi bộ Công an cấp xã, phấn đấu đến hết năm 2025, 100% cán bộ Công an cấp xã đủ điều kiện kết nạp Đảng thì sẽ kết nạp theo đúng quy định.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiếp tục nghiên cứu, ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện hiệu quả công tác phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh với Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy trong việc thực hiện kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật Đảng đối với tổ chức Đảng, đảng viên thuộc Đảng bộ Công an cấp huyện. Đảng ủy Công an tỉnh và các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tham mưu xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát các tổ chức Đảng, đảng viên thuộc Đảng bộ Công an huyện theo quy định…