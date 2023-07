Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn: Lực lượng Công an phải phân tích nắm tình hình từ sớm, từ xa

Sáng 4-7, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023 và thực hiện nhiệm vụ Công an sau nửa nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI. Dự hội nghị có các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy và lãnh đạo của một số sở, ban, ngành của tỉnh .

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn và Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Võ Thành Hùng dự hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 của Công an tỉnh. Ảnh: N.T

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh xảy ra 387 vụ phạm pháp hình sự, làm chết 12 người, bị thương 87 người, thiệt hại tài sản 8 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2022, số vụ phạm pháp hình sự giảm 3,73%, giảm 25% người chết, tài sản thiệt hại giảm 10,6 tỷ đồng và tăng 35,93% số người bị thương. Công an tỉnh cũng đã điều tra, làm rõ 319 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 82,4%; phát hiện, xử lý 7 vụ tội phạm tham nhũng, chức vụ, tăng 4 vụ so với cùng kỳ năm 2022; xử lý 204 vụ tội phạm, vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế, tăng 68 vụ so với cùng kỳ năm 2022.

Công an tỉnh phát hiện, xử lý 141 vụ tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng 6 vụ so với cùng kỳ năm 2022; phát hiện 95 vụ và bắt giữ 156 đối tượng phạm tội ma túy, tăng 14 vụ và tăng 58 đối tượng so với cùng kỳ năm 2022. Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm toàn tỉnh còn xảy ra 165 vụ tai nạn giao thông, làm chết 112 người, bị thương 111 người, so với cùng kỳ năm 2022 giảm 1,2% số vụ, giảm 9,68% số người chết, giảm 18,98% số người bị thương.

Công tác Công an sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI cũng đạt được những kết quả tích cực. Lực lượng Công an tỉnh đã gương mẫu, đi đầu, có nhiều giải pháp quan trọng, đặc biệt là thực hiện tốt vai trò thường trực Ban chỉ đạo Đề án 06 các cấp. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; chủ động nắm, phân tích, đánh giá tình hình trên các lĩnh vực và kịp thời tham mưu, triển khai hiệu quả các biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn biểu dương những thành tích mà Công an tỉnh đạt được trong thời gian vừa qua. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Công an tỉnh tiếp tục xây dựng lực lượng, làm tốt công tác nắm, phân tích tình hình từ sớm, từ xa, đề ra giải pháp tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác đảm bảo an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và đối ngoại của tỉnh. Tham mưu giải quyết ổn định các vụ, việc phức tạp về an ninh trật tự ngay ở cơ sở, không để phát sinh các điểm nóng. Đấu tranh có hiệu quả, ngăn chặn âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động, FULRO lưu vong và không để hình thành tổ chức chính trị đối lập. Tích cực đấu tranh tội phạm về kinh tế, môi trường theo phương châm “xử lý 1 vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”. Công an tỉnh tiếp tục tham mưu triển khai hiệu quả Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025…

Dịp này, Công an tỉnh Gia Lai công bố quyết định tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Công an thị xã An Khê vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc cấp cơ sở" năm 2022; tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân của Bộ Công an cho 2 cá nhân; tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch UBND tỉnh cho 6 tập thể, 13 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua, đấu tranh phòng-chống tội phạm và tổ chức thực hiện xuất sắc trong diễn tập phòng thủ tỉnh Gia Lai năm 2023.