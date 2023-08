Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long: Triển khai hiệu quả các kế hoạch chuyên đề đấu tranh trấn áp tội phạm

(GLO)- Sáng 8-8, tại hội trường Công an tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Trương Hải Long-Trưởng ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh chủ trì hội nghị sơ kết công tác phòng-chống tội phạm, phòng-chống ma túy, mua bán người 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023.

Theo báo cáo tại hội nghị, 6 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh xảy ra 387 vụ xâm phạm trật tự an toàn xã hội, làm 12 người chết, 87 người bị thương, tài sản thiệt hại khoảng 8 tỷ đồng (giảm 3,73% số vụ, giảm 25% số người chết nhưng tăng 35,94% số người bị thương so với cùng kỳ năm 2022). Bên cạnh đó, lực lượng Công an phát hiện, xử lý 95 vụ/156 đối tượng phạm tội về ma túy (tăng 14 vụ, tăng 58 đối tượng so với cùng kỳ năm ngoái), thu giữ hơn 34,05 gram heroin, 375,86 gram ma túy tổng hợp; xử lý hành chính 52 vụ/126 đối tượng sử dụng trái phép ma túy (giảm 22 vụ, giảm 77 đối tượng so với cùng kỳ năm 2022).

Qua rà soát, toàn tỉnh có 277 người nghiện ma túy (giảm 23,48% so với cùng kỳ năm ngoái); 690 người sử dụng trái phép chất ma túy có hồ sơ quản lý (giảm 5,9% so với cùng kỳ). Trong đó, người nghiện ma túy trong độ tuổi thanh-thiếu niên chiếm 80,14%, người dân tộc thiểu số chiếm 17,67%. Cũng trong giai đoạn này, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 9 trường hợp công dân bị bán sang Campuchia để cưỡng bức lao động. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thụ lý 3 vụ/12 bị can về tội mua bán người.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long yêu cầu trong thời gian tới, thủ trưởng các ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục bám sát các chương trình, kế hoạch công tác; chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 138/CP về công tác phòng-chống tội phạm, phòng-chống ma túy, mua bán người. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác phòng-chống tội phạm; tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền phòng-chống tội phạm, hướng mạnh hơn về cơ sở, các địa bàn trọng điểm phức tạp, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng dân tộc thiểu số, các đối tượng là học sinh, sinh viên, thanh-thiếu niên...

Rà soát, kiện toàn các tổ chức quần chúng tham gia phòng-chống tội phạm; duy trì, phát huy hiệu quả mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải về an ninh trật tự ở cơ sở. Cùng với đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; quản lý, giám sát chặt chẽ người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy tại cộng đồng, huy động sự tham gia của toàn xã hội trong công tác tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù, người sau cai nghiện trở về địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Công an tỉnh chủ trì, thường xuyên mở các đợt cao điểm, triển khai hiệu quả các kế hoạch chuyên đề đấu tranh trấn áp tội phạm; thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của loại tội phạm để người dân biết, phòng ngừa. Thực hiện có hiệu quả các nội dung hợp tác quốc tế, nhất là với các lực lượng chức năng của Lào, Campuchia trong đấu tranh phòng-chống tội phạm và vi phạm pháp luật; nâng cao hiệu quả đấu tranh chống các loại tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm ma túy, mua bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao...