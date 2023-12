6 tập thể, cá nhân thuộc Công an tỉnh Gia Lai được khen thưởng

(GLO)- Trong tháng 11-2023, lực lượng Công an toàn tỉnh đã nỗ lực triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp công tác, tăng cường bám nắm địa bàn, chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hoạt động phục hồi FULRO, “Tin lành Đê ga”, trốn ra nước ngoài; đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động của Tuần Văn hóa-Du lịch Gia Lai 2023, được UBND tỉnh và các sở, ngành đánh giá cao.

Lực lượng Công an đã thụ lý điều tra, làm rõ 65/93 vụ phạm pháp hình sự, trong đó, án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng được điều tra, làm rõ 100%; phát hiện 67 vụ/71 đối tượng phạm tội, vi phạm pháp luật về quản lý kinh tế, tham nhũng, chức vụ và môi trường; phát hiện, bắt giữ 16 vụ/31 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, quản lý cư trú, xuất-nhập cảnh được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần được quan tâm, chú trọng…

Tại lễ chào cờ đầu tháng tổ chức vào sáng 4-12, Đại tá Phạm Hữu Trường-Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh Công an nhân dân; giữ vững tư thế, lễ tiết, tác phong và chấp hành nghiêm quy định không uống rượu, bia, các chất có cồn trong ca trực, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc và khi tham gia giao thông.

Đồng thời, yêu cầu cán bộ, chiến sĩ thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 12 như: tập trung rà soát, hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu, chương trình công tác trọng tâm năm 2023 để xét thi đua, phân loại, đánh giá cán bộ, tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; chủ động tham mưu đảm bảo an ninh trật tự thời gian diễn ra kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XII, lễ Noel 2023, Tết Dương lịch 2024…

Đặc biệt, triển khai quyết liệt, hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán gắn với thực hiện Kế hoạch số 979 của Giám đốc Công an tỉnh về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đấu tranh phòng-chống tội phạm tại địa bàn cơ sở.

Dịp này, lãnh đạo Công an tỉnh đã trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an và giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 1 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chiến đấu, xây dựng lực lượng.