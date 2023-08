Công an bắt khẩn cấp 1 nghịch tử ở Bình Định

(GLO)- Liên quan đến vụ tai nạn giao thông tại huyện Chư Pưh làm 3 thành viên CLB Hoàng Anh Gia Lai tử vong, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Ban chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Diên Phú (TP. Pleiku) vừa tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023”.

Thắp hương xong, Phước tìm cây dùi để gõ chiêng nhưng không thấy nên bực tức đập phá trong khu Di tích Tây Sơn Thượng Đạo - là tập hợp quần thể kiến trúc cổ xưa nằm trên đèo An Khê (Gia Lai).

(GLO)- Ngày 13-8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra-Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ tài xế Đinh Tiến Bình (36 tuổi, trú huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai), điều khiển xe ô tô tải BKS 81H-027.60 vì có dấu hiệu của tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

(GLO)- "Tín dụng đen” như bóng ma bủa vây đời sống người dân, nhất là ở vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hoạt động này tạo nên những bất an trong cộng đồng, kìm hãm sự phát triển, đẩy những gia đình vốn đã khó khăn càng lâm vào cảnh túng quẫn, đường cùng.

(GLO)- Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai liên quan đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào chiều 12-8 trên quốc lộ 14 đoạn qua xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh, cả 3 tài xế điều khiển phương tiện đều không ghi nhận có nồng độ cồn. Các phương tiện còn niên hạn sử dụng, hạn lưu hành.

Chiều 11-8, Công an tỉnh Hải Dương đã thông tin ban đầu về vụ trọng án xảy ra vào rạng sáng cùng ngày tại thôn Trung, xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương làm 2 người trong một gia đình thương vong.

(GLO)- Sáng 11-8, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức khai mạc hội nghị tập huấn thông tư của Bộ Công an quy định về nghiệp vụ đăng ký xe và kỹ năng sử dụng phần mềm đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

(GLO)- Ngoài việc xử lý nghiêm các trường hợp thanh-thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông, lực lượng Công an toàn tỉnh Gia Lai còn tập trung xử lý hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Ia Piơr (huyện Chư Prông) vừa tổ chức điểm lễ phát động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ v à vũ khí khác.

Ông Bùi Văn Linh, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần SOLITI Việt Nam, và một nhân viên vừa bị Công an tỉnh Hà Nam khởi tố về tội danh Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

(GLO)- Công an thị xã An Khê vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1,250 triệu đồng đối với N.A.T. (SN 2006, trú tại tổ 6, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) về hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.