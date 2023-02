Ngày 14-2, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa phát hiện và đấu tranh, làm rõ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức góp vốn mua nhà phát mãi, chiếm đoạt số tiền khoảng 50 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Theo thông tin từ Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, khoảng 4 giờ ngày 14-2, tại ngã tư giao nhau cùng mức giữa đường ĐT619 và đường dẫn xuống cảng Tam Hiệp thuộc Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam, xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô khách biển kiểm soát 76B-006.60 (chưa xác định tài xế và hướng lưu hành) chở theo nhiều người và xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 92H-004.33, 92R-004.69 do ông Trần Minh Nhật, sinh năm 1982, trú tại Tam Xuân 1, Núi Thành, Quảng Nam, điều khiển lưu hành theo hướng cầu vượt Trường Hải-cảng Tam Hiệp.

Ngày 13/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố 3 bị can về hành vi “Nhận hối lộ” quy định tại Điều 354, Bộ Luật hình sự xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm 26.01D tỉnh Sơn La.

(GLO)- Ngày 13-2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi làm việc đối với các ông Nguyễn Đức Hoàng-Phó Chi cục Trưởng Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và PTNT) và Đinh Cao Thượng-Phó Trưởng phòng Quản lý nghề cá và Cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá (Chi cục Thủy sản) để điều tra về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngày 13/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Một thành viên Nhà Xuất bản giáo dục Việt Nam thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với các bị can có liên quan.