Cơ sở thiện nguyện Từ Tâm trao tặng 200 phần quà cho người dân vùng lũ

MINH CHÍ
(GLO)- Ngày 21-11, Cơ sở thiện nguyện Từ Tâm (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) đã tổ chức chuyến cứu trợ đến các vùng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại 2 xã Ia Pa và Phú Thiện.

Đại diện Cơ sở thiện nguyện Từ Tâm hỗ trợ nhu yếu phẩm cho bà con vùng ngập lụt. Ảnh: ĐVCC

Theo đó, đoàn đã trao 200 phần quà gồm gạo, mì tôm, nhu yếu phẩm và tiền mặt nhằm kịp thời hỗ trợ bà con vượt qua khó khăn trước mắt.

Tổng kinh phí thực hiện chương trình khoảng 100 triệu đồng, được vận động từ các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Các phần quà đã được chuyển trực tiếp đến những hộ dân đang chịu thiệt hại do nước lũ dâng cao, đời sống gặp nhiều khó khăn.

Việc hỗ trợ kịp thời của Cơ sở thiện nguyện Từ Tâm góp phần chia sẻ khó khăn với người dân vùng lũ, đồng thời lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

