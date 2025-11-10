Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Sau vụ cháy chợ Bình Dương: Giá như…

(GLO)- Vụ cháy thiêu rụi gần 50 ki ốt ở chợ Bình Dương (thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương), khiến hàng chục tiểu thương trắng tay, đặt ra câu chuyện về việc chậm trễ trong đầu tư xây dựng chợ mới. 

Giá như dự án này sớm được triển khai, những rủi ro trong kinh doanh của tiểu thương có thể đã được giảm thiểu.

Giữa thời điểm cả hệ thống chính trị và người dân các địa phương khu vực phía Đông tỉnh đang tập trung nguồn lực, gồng mình phòng, chống bão số 13, vụ cháy chợ Bình Dương xảy ra vào khuya 4-11 dường như giảm “độ nóng” trong dư luận.

Thế nhưng, thiệt hại mà vụ cháy gây ra vô cùng nặng nề, đẩy hàng chục tiểu thương và hộ gia đình vào cảnh trắng tay. Theo thống kê của chính quyền xã Bình Dương, vụ cháy đã thiêu rụi gần 50 ki ốt, với tổng thiệt hại khoảng 20 tỷ đồng.

chay-cho.jpg
Hiện trường tan hoang tại chợ Bình Dương sau vụ cháy vào khuya 4-11. Ảnh: NDCC

Bà Trần Thị Liên, buôn bán tại chợ Bình Dương, chua xót nói: “Chỉ còn vài tháng nữa là đến Tết Nguyên đán nên gia đình tôi và nhiều tiểu thương khác tích góp, dồn tiền nhập hàng về bán Tết. Vậy mà chỉ trong vài giờ, ngọn lửa hung dữ đã biến toàn bộ hàng hóa thành tro bụi”.

Chứng kiến cảnh đổ nát, tan hoang của chợ Bình Dương sau vụ cháy, nhiều người không khỏi chạnh lòng và thốt lên hai từ “giá như”. Giá như chính quyền địa phương cùng các cơ quan, ban, ngành liên quan quyết liệt hơn trong việc triển khai đầu tư xây dựng mới chợ Bình Dương, có lẽ đã không xảy ra hậu quả nặng nề như hiện nay.

Câu chuyện chợ Bình Dương xuống cấp, ảnh hưởng hoạt động buôn bán của tiểu thương và đặc biệt là tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ đã được nhắc tới cách đây không dưới 10 năm. Theo ông Võ Đình Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Dương, trước đây, UBND thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ (cũ) đã nhiều lần kiến nghị cấp trên sớm đầu tư xây dựng mới chợ Bình Dương để phục vụ tốt hơn việc buôn bán, trao đổi hàng hóa của người dân địa phương. Thế nhưng, kiến nghị này vẫn chưa được giải quyết rốt ráo; mong ước về một khu chợ khang trang, hiện đại vẫn chưa thành hiện thực.

tieu-thuong.jpg
Chợ Bình Dương xuống cấp nghiêm trọng - ảnh chụp tháng 8-2025, trước thời điểm xảy ra vụ cháy 3 tháng. Ảnh: C.L

Năm 2020, UBND huyện Phù Mỹ (cũ) đã thực hiện các thủ tục, làm việc với một nhà đầu tư ở TP Hồ Chí Minh để xem xét, đề xuất dự án đầu tư xây dựng mới chợ Bình Dương. Theo đó, dự kiến chợ mới sẽ được xây dựng tại khu đất thuộc thôn Dương Liễu Nam (xã Bình Dương) với quy mô hơn 3 ha, thiết kế hiện đại.

Tuy nhiên, 5 năm đã trôi qua, sau nhiều lần hứa hẹn, dự án chợ Bình Dương mới vẫn còn “trên giấy”. Trong khi đó, tiểu thương vẫn phải buôn bán trong khu chợ cũ xây dựng cách đây gần 35 năm, với hiện trạng ẩm thấp, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Và rồi, vào khuya 4-11, điều lo sợ bấy lâu của nhiều người đã xảy ra: Đám cháy lớn thiêu rụi gần 50 ki ốt, tương đương ngần ấy tiểu thương, hộ gia đình rơi vào cảnh trắng tay.

“Cách đây hơn 5 năm, khi nghe tin chợ sẽ được xây mới, chúng tôi rất phấn khởi. Vậy mà chưa thấy chợ mới đâu thì chợ cũ đã bị lửa thiêu gần như toàn bộ. Nếu sớm xây chợ mới, có lẽ thảm họa đã không xảy ra”, bà Nguyễn Thị Hồng, buôn bán quần áo tại chợ Bình Dương, than thở.

Nguyên nhân vụ cháy sẽ được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ, đưa ra kết luận; còn hậu quả thì đã quá rõ ràng.

Những tiếng than nghẹn lòng, những giọt nước mắt của hàng chục tiểu thương có ki ốt bị cháy tại chợ Bình Dương là lời nhắc nhở các cấp, ngành nêu cao trách nhiệm, đẩy nhanh tiến độ dự án xây dựng chợ Bình Dương mới-đáp ứng nhu cầu buôn bán ngày càng tăng và quan trọng hơn, tránh lặp lại thảm họa như đêm 4-11.

