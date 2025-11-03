Mang Yang: Cựu chiến binh bức xúc vì chụp ảnh lưu niệm giá cao, chất lượng kém

(GLO)- Phản ánh đến Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, nhiều cựu chiến binh (CCB) và người dân xã Mang Yang bức xúc vì trong dịp chụp hình đổi thẻ hội viên, một số người được tư vấn làm ảnh “vinh danh” với giá cao, nhưng chất lượng ảnh lại kém.

Chị T.N.H. (thôn 5, xã Mang Yang) cho biết: “Mẹ tôi là hội viên Hội CCB xã Mang Yang. Ngày 25-10, Chi hội thông báo ra nhà sinh hoạt thôn để chụp hình đổi thẻ hội viên miễn phí. Nhưng sau đó, mẹ tôi về kể đơn vị chụp ảnh còn tư vấn làm thêm ảnh vinh danh, cam kết hình đẹp. Giá thấp nhất là 1,5 triệu đồng, các ảnh khổ lớn lên đến 2-3 triệu đồng. Nghe nhiều người làm nên mẹ tôi cũng đăng ký để làm 1 tấm hình lưu niệm”.

Bức ảnh khổ 40x60 cm mà một số cựu chiến binh đã nhận có giá 1,5 triệu đồng được ghép trên 1 phông nền giống nhau. Ảnh: NVCC

Nghe mẹ kể, chị H. thấy có dấu hiệu lừa đảo nên hủy việc làm ảnh. “Nhiều người khác thì nhận ảnh rồi mới bức xúc vì hình xấu mà giá đắt gấp 8-10 so với dịch vụ thông thường.

Khi tôi gọi điện phản ánh, đại diện đơn vị cung cấp dịch vụ chụp ảnh cho rằng người dân tự nguyện đăng ký, không bị ép buộc. Nhưng rõ ràng họ hứa hẹn rất nhiều, lại có Hội giới thiệu nên ai cũng tin tưởng. Khi nhận ảnh mới tá hỏa vì chất lượng kém”-chị H. bức xúc.

Được biết, ngày 14-8-2025, Hội CCB tỉnh có Công văn số 32/CCB về việc phối hợp với Công ty TNHH Minh Tân ở TP. Hải Phòng hỗ trợ chụp ảnh và đánh máy dữ liệu làm thẻ hội viên miễn phí.

Theo thỏa thuận, Công ty chỉ được tham gia các khâu chụp ảnh, nhập dữ liệu, ép plastic; không được mua bán hay giới thiệu sản phẩm khác. Nhưng thực tế sự việc không như vậy.

Trước phản ánh của người dân, phóng viên liên hệ với ông Phạm Mạnh Hùng-Chủ tịch Hội CCB tỉnh. Ông Hùng cho biết: Công ty cam kết thực hiện miễn phí 100%, không kinh doanh sản phẩm ngoài nội dung phối hợp. Hội sẽ làm việc trực tiếp với Công ty để xác minh. Nếu có sai phạm, chúng tôi sẽ chấn chỉnh và xử lý nghiêm.