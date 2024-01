Theo đó, đoàn đã trao tặng hơn 800 chiếc áo ấm, 1.390 bộ quần áo; 360 đôi giày, dép, bít tất; 350 quyển vở 5 ô ly; 9 thùng mì gói, 17 thùng sữa tươi Vinamilk; 150 kg gạo cho học sinh khó khăn thuộc các trường học trên địa bàn huyện Kông Chro, gồm: Tiểu học và THCS Bùi Thị Xuân, Mầm non Hoa Phong Lan (xã Đak Pling); Mầm non Hòa Bình (xã Đak Song), Mầm non Hoa Mai (xã Sơ Ró), Mầm non Bông Sen (xã Ya Ma) và Mầm non Hướng Dương (xã Đak Pơ Pho).

Ngoài ra, 170 bộ quần áo người lớn cùng chăn, ga, màn, gấu bông, cặp sách trẻ em, mũ bảo hiểm… cũng được đoàn gửi đến các trường để hỗ trợ cho trẻ em và người dân địa phương có nhu cầu.

Được biết, đây là hoạt động thường niên của ngành Giáo dục tỉnh nhằm mang đến cho trẻ em vùng khó một mùa đông ấm áp và đón Tết Nguyên đán vui tươi, sum vầy.

Năm nay, cùng với Sở GD-ĐT, từ cuối tháng 12-2023, các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP. Pleiku gồm: Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương-Gia Lai, Trường Mầm non Hoa Hồng (phường Hội Thương), Trường Mầm non Hoa Phong Lan (phường Hoa Lư), Trường Mầm non Sao Mai (phường Yên Đỗ), Trường Mầm non Bông Sen (phường Thắng Lợi), Trường Mầm non 20/2 (phường Yên Thế), Trường Mầm non Họa Mi (phường Ia Kring), Trường Mầm non Trà Mi (phường Thống Nhất) đã huy động cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh chung tay quyên góp quần áo, đồ chơi, vở trắng, nhu yếu phẩm hoặc những đồ dùng không sử dụng để trao tặng đến học sinh nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Sau hơn nửa tháng phát động, phong trào đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của tập thể sư phạm các trường, phụ huynh và học sinh với nhiều phần quà ý nghĩa.