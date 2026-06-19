Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp xã giao Giáo sư Brad Marston

(GLO)- Chiều 19-6, tại trụ sở UBND tỉnh Gia Lai, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp xã giao ông Brad Marston - Giáo sư Vật lý tại Đại học Brown (Hoa Kỳ), Chủ tịch Hội Vật lý Hoa Kỳ (APS).

Cùng tiếp Giáo sư Brad Marston có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang.



Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (bên trái) tặng quà cho Giáo sư Brad Marston. Ảnh: Bình Dương

Chào mừng Giáo sư Brad Marston đến thăm và làm việc tại Gia Lai, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp một nhà khoa học uy tín hàng đầu thế giới trong lĩnh vực Vật lý lý thuyết, Vật lý tô-pô, Vật lý lượng tử và Động lực học chất lưu địa vật lý.

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, thế giới đang bước vào cuộc cách mạng khoa học công nghệ với những chuyển biến sâu sắc. Việt Nam nói chung, tỉnh Gia Lai nói riêng cũng đang đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số toàn diện nhằm tạo động lực cho tăng trưởng nhanh và bền vững.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, Gia Lai sở hữu lợi thế đặc biệt khi có Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) - một địa chỉ khoa học có uy tín quốc tế do Giáo sư Trần Thanh Vân sáng lập.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Đức Hải

Thời gian qua, Trung tâm đã thành lập 4 nhóm nghiên cứu trọng điểm, gồm: Vật lý neutrino, Vật lý lượng tử, Vật lý thiên văn và Vật lý sinh học; trong đó, 2 nhóm Vật lý neutrino và Vật lý lượng tử đã có đội ngũ nhân sự làm việc toàn thời gian.

Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ, địa phương hiện tập trung ưu tiên phát triển 2 nhóm nghiên cứu về Vật lý neutrino và Vật lý lượng tử với mong muốn vừa thúc đẩy nghiên cứu cơ bản để tạo định hướng phát triển lâu dài, vừa từng bước triển khai các nghiên cứu ứng dụng có khả năng giải quyết những vấn đề cấp thiết của đời sống và phát triển kinh tế - xã hội.

Thông tin về việc tỉnh sẽ tổ chức sự kiện Năm Lượng tử Gia Lai 2026 với nhiều hoạt động khoa học công nghệ mô lớn, thu hút đông đảo các nhà khoa học trong nước và quốc tế tham gia, Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng mời Giáo sư Brad Marston trở lại Gia Lai tham dự sự kiện; đồng thời, mong muốn Giáo sư tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tư vấn cho các nhóm nghiên cứu về Vật lý lượng tử và Vật lý neutrino, tăng cường kết nối ICISE với mạng lưới các nhà khoa học hàng đầu trên thế giới.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 5 từ phải sang) tặng quà cho Giáo sư Brad Marston. Ảnh: Bình Dương

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Giáo sư Brad Marston bày tỏ vui mừng khi chứng kiến Trung tâm ICISE ngày càng được tỉnh Gia Lai quan tâm đầu tư, phát triển mạnh mẽ hơn qua lần thứ hai trở lại Việt Nam.

Giáo sư đánh giá cao sự hiện diện của các nhà nghiên cứu trẻ đang làm việc tại Trung tâm và tin tưởng đây sẽ là nền tảng quan trọng để hoạt động nghiên cứu khoa học tại ICISE phát triển trong tương lai.

Giáo sư Brad Marston nhận định, định hướng phát triển các nhóm nghiên cứu tại ICISE là phù hợp và giàu triển vọng, đặc biệt là các nghiên cứu liên ngành như vật lý sinh học, công nghệ phục vụ phát triển bền vững.

Theo Giáo sư Brad Marston, ICISE có nhiều điều kiện thuận lợi để trở thành điểm đến của cộng đồng khoa học quốc tế - nơi các nhà nghiên cứu có thể gặp gỡ, trao đổi học thuật một cách cởi mở. Với vị trí địa lý thuận lợi trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, ICISE có tiềm năng trở thành trung tâm kết nối khoa học của khu vực và thế giới.

Giáo sư Brad Marston cũng khẳng định sẽ giới thiệu rộng rãi những hoạt động khoa học đang và sẽ diễn ra tại Gia Lai tới cộng đồng các nhà khoa học quốc tế, góp phần tăng cường kết nối, mở rộng hợp tác nghiên cứu giữa ICISE với các tổ chức, nhà khoa học trên thế giới.