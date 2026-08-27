Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thời sự

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LỆ XUÂN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 27-8, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức lễ trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời trao Huân chương Lao động hạng nhì và hạng ba cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch nước, lãnh đạo tỉnh đã trao các phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác.

trao-tang-huan-chuong-lao-dong-va-bang-khen-cua-thu-tuong-chinh-phu.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Phạm Anh Tuấn. Ảnh: Phi Long

Theo đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Phạm Anh Tuấn vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng các công trình, dự án quan trọng của quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải.

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn trao Huân chương Lao động hạng nhì của Chủ tịch nước cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

ct-trao-huan-chuong-ld-cho-pct-giang.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (bên trái) trao Huân chương Lao động hạng nhì của Chủ tịch nước cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang. Ảnh: Phi Long

Huân chương Lao động hạng ba được trao cho Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh vì đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

ct-trao-huan-chuong-hang-ba.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh nhận Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước. Ảnh: Phi Long

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng và Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh Võ Thị Thu Hòa (nguyên Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Bình Định trước đây) cũng được trao tặng Huân chương Lao động hạng ba vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Gia Lai: Lấy ý kiến đối với các cá nhân được đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động và danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”

Gia Lai: Lấy ý kiến đối với các cá nhân được đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động và danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”

(GLO)- Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 4265/SNV-TĐKT&NCC về việc lấy ý kiến nhân dân đối với các cá nhân được đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Ba và tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành và Nghĩa trang Liệt sĩ Quy Nhơn

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành và Nghĩa trang Liệt sĩ Quy Nhơn

Thời sự

(GLO)- Sáng 26-8, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ dâng hoa tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành; dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quy Nhơn nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Sử dụng radar xuyên đất tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Sử dụng radar xuyên đất tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Thời sự

(GLO)- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đang phối hợp với Viện Thiết kế, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) sử dụng công nghệ radar xuyên đất tại Đồi Xuân Sơn (xã Kim Sơn) và khu vực di tích lịch sử Cấm An Sơn (phường Tam Quan) để hỗ trợ xác định vị trí, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đội K52 quy tập thêm được 3 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Đội K52 quy tập thêm được 3 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Thời sự

(GLO)- Thượng tá Nguyễn Xuân Toản - Đội trưởng Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) cho biết: Trong 2 ngày 22 và 23-8, đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại 2 tỉnh Stung Treng và Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).

Tàu cá GL-99322-TS gặp nạn đã được đưa về cảng Đề Gi an toàn.

Tàu cá GL-99322-TS gặp nạn đã được đưa về cảng Đề Gi an toàn

Thời sự

(GLO)- Sau khi ứng cứu an toàn 12 ngư dân trên tàu cá GL-99322-TS bị phá nước, chìm dần trên biển, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cùng các tàu cá địa phương tiếp tục tổ chức cứu hộ. Đến 22 giờ ngày 21-8, tàu gặp nạn đã được đưa về cảng cá Đề Gi an toàn để khắc phục, sửa chữa.

Công an phường Pleiku đẩy nhanh tiến độ cao điểm “40 ngày đêm” cấp căn cước, định danh điện tử

Công an phường Pleiku đẩy nhanh tiến độ cao điểm “40 ngày đêm” cấp căn cước, định danh điện tử

Thời sự

(GLO)- Thực hiện cao điểm “40 ngày đêm” về cấp căn cước, thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, Công an phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu trên địa bàn.

Rõ đối tượng, rõ thẩm quyền, hạn chế kẽ hở để trục lợi chính sách về nhà ở

Rõ đối tượng, rõ thẩm quyền, hạn chế kẽ hở để trục lợi chính sách về nhà ở

Thời sự

(GLO)- Thảo luận về định hướng chính sách sửa đổi Luật Nhà ở năm 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản, các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đề nghị tiếp tục hoàn thiện chính sách theo hướng rõ đối tượng, rõ thẩm quyền, đồng bộ với các luật liên quan và hạn chế kẽ hở để trục lợi chính sách.

Gia Lai: Ứng cứu kịp thời 12 ngư dân gặp nạn nguy cấp trên biển

Gia Lai: Ứng cứu kịp thời 12 ngư dân gặp nạn nguy cấp trên biển

Thời sự

(GLO)- Sáng 21-8, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cát Khánh (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) đã khẩn trương triển khai các biện pháp cứu hộ, phối hợp cùng tàu cá địa phương ứng cứu kịp thời 12 ngư dân trên tàu cá bị phá nước, chìm dần tại khu vực vùng biển thuộc xã An Lương.

Đề nghị tiếp tục hoàn thiện các dự án luật về tư pháp hình sự

Đề nghị tiếp tục hoàn thiện các dự án luật về tư pháp hình sự

Thời sự

(GLO)- Chiều 20-8, tham gia thảo luận tổ về dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) và định hướng, chính sách dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi), các ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị hoàn thiện các dự án luật, đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai.

Quan tâm hỗ trợ để người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng

Thời sự

(GLO)- Sáng 20-8, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị tổng kết công tác đặc xá năm 2026 và công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người được đặc xá. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2026 Phạm Gia Túc chủ trì hội nghị.

null