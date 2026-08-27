Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

(GLO)- Chiều 27-8, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức lễ trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời trao Huân chương Lao động hạng nhì và hạng ba cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch nước, lãnh đạo tỉnh đã trao các phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Phạm Anh Tuấn. Ảnh: Phi Long

Theo đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Phạm Anh Tuấn vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng các công trình, dự án quan trọng của quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải.

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn trao Huân chương Lao động hạng nhì của Chủ tịch nước cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (bên trái) trao Huân chương Lao động hạng nhì của Chủ tịch nước cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang. Ảnh: Phi Long

Huân chương Lao động hạng ba được trao cho Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh vì đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh nhận Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước. Ảnh: Phi Long

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng và Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh Võ Thị Thu Hòa (nguyên Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Bình Định trước đây) cũng được trao tặng Huân chương Lao động hạng ba vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.