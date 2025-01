Chư Păh thu hút đầu tư thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Cùng với đó, huyện tập trung chỉ đạo, tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; hoàn thành việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đảm bảo theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; quyết liệt triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025.

Những kết quả ấn tượng

Ông Nguyễn Hữu Nguyên-Chủ tịch UBND huyện Chư Păh-cho biết: Năm 2024, huyện tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, thống nhất, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nên đạt và vượt nhiều chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Trong đó, tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 9,5%, đạt 100% kế hoạch; tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) đạt 8.962 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch; thu ngân sách của huyện được hơn 94,7 tỷ đồng, đạt 196% kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người đạt 53 triệu đồng/năm (tăng 4,95% so với năm 2023).

Cùng với đó, giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp ước đạt 1.869 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng 9,42% so với năm 2023.

Kết thúc năm 2024, toàn huyện gieo trồng được 26.704 ha cây trồng các loại; cơ cấu cây trồng được điều chỉnh phù hợp với lợi thế của địa phương, gắn phát triển nông nghiệp công nghệ cao với liên kết theo chuỗi giá trị.

Trong năm, huyện đã triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình cánh đồng lúa một giống chất lượng cao tại các xã: Ia Ka, Ia Mơ Nông, Ia Khươl, Ia Phí. Diện tích lúa tham gia mô hình sinh trưởng và phát triển tốt, năng suất trung bình đạt 5-6 tấn/ha. Toàn huyện tiếp tục tái canh được 270 ha cà phê.

Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung (bìa trái) tham quan mô hình trồng dưa lưới ở xã Ia Nhin, huyện Chư Păh. Ảnh: Đ.T

Cũng trong năm 2024, toàn huyện thực hiện 36 dự án, công trình từ nguồn vốn đầu tư phát triển với tổng kinh phí 185,8 tỷ đồng, giải ngân đạt 63,22% kế hoạch; triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia từ nguồn vốn sự nghiệp với tổng kinh phí 62,9 tỷ đồng, giải ngân đạt 15,45% kế hoạch; nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia là 98,8 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân đạt 19,07% kế hoạch.

Bên cạnh đó, năm 2024, huyện có 13 doanh nghiệp thành lập mới, nâng tổng số lên 21 doanh nghiệp đăng ký hoạt động.

Về kêu gọi thực hiện các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn, năm 2024, UBND huyện đã xem xét, tham gia ý kiến đối với 6 dự án đầu tư. Có 2 dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư; đồng thời, chấp thuận nhà đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất bao bì do Công ty TNHH Tân Gia Băng thực hiện; Dự án Nhà máy may và gia công chế biến gỗ do Công ty Cellutane thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 5 từ trái sang) tặng nhà tình thương cho gia đình anh Rơ Châm Thuận (làng Bàng, xã Ia Nhin, huyện Chư Păh). Ảnh: Đ.T

Huyện Chư Păh giữ vững 4 xã nông thôn mới và tiếp tục nâng cao các tiêu chí đã đạt trong xây dựng nông thôn mới. Trong năm, các cơ sở y tế đã khám-chữa bệnh cho 38.668 lượt người; tiếp tục duy trì 14/14 trạm y tế xã, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế; tập trung thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia.

Các chế độ, chính sách cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2025

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024, huyện tiếp tục đề ra giải pháp phù hợp nhằm triển khai thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025.

Trong đó, huyện phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 9,3%; tổng giá trị sản xuất (giá so sánh năm 2010) đạt 9.796 tỷ đồng; thu ngân sách trên địa bàn hơn 48,7 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 56 triệu đồng/năm; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025) là 1,7%...

Để đạt mục tiêu đề ra trong năm 2025, Chủ tịch UBND huyện Chư Păh cho hay: Huyện sẽ tập trung thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2021-2025. Cùng với đó, huyện tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với lợi thế và nhu cầu thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ngoài ra, huyện khuyến cáo, hướng dẫn bà con nông dân chuyển đổi những loại cây trồng không phù hợp sang các cây trồng khác có lợi thế như: các loại cây ăn quả, các loại rau, củ sản xuất theo hướng công nghệ cao; sử dụng giống mới có năng suất, chất lượng cao; ứng dụng cơ giới hóa và phát triển công nghiệp chế biến, bảo quản sau thu hoạch.

Đồng thời, huyện ổn định diện tích cây công nghiệp dài ngày và phát triển các hình thức hợp tác liên kết sản xuất.

Đồi chè xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh. Ảnh: Hoàng Quốc Vĩnh

Chư Păh là vùng đất nông nghiệp trù phú với 8.400 ha cà phê, 5.100 ha cao su, 2.750 ha bời lời, 145 ha hồ tiêu, 48 ha sầu riêng, 670 ha rau các loại, 200 ha chanh dây, 4.160 ha lúa...

Huyện đã hình thành một số vùng chuyên canh cao su, cà phê, bời lời, dong riềng, chuối... tạo ra những sản phẩm hàng hóa giá trị. Mạng lưới giao thông đã được bê tông hóa, nhựa hóa đảm bảo vận chuyển hàng hóa, đi lại thuận lợi và xuyên suốt. Hệ thống điện lưới đảm bảo, tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt khoảng 99%.

Đặc biệt, huyện tập trung đầu tư phát triển đồng bộ về kết cấu hạ tầng xã hội, hạ tầng kinh tế; trong đó, chú trọng đầu tư thực hiện quy chế quản lý quy hoạch, quản lý kiến trúc tại 2 đô thị trên địa bàn huyện.

Thực hiện chỉnh trang đô thị chào mừng Tết Nguyên đán và các ngày lễ lớn diễn ra trong năm 2025. Quản lý chặt chẽ hành lang an toàn giao thông đường bộ, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông.

Bên cạnh đó, huyện thường xuyên theo dõi, nắm tình hình sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, hoạt động Cụm Công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp của huyện, phấn đấu lấp đầy diện tích.

Theo Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hữu Nguyên: Trên cơ sở những tiềm năng, lợi thế sẵn có, cùng với nỗ lực đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư gắn với cải thiện mạnh mẽ về cơ chế, chính sách, công tác thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp trên địa bàn huyện sẽ đạt nhiều kết quả để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.