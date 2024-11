Chư Păh tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp lễ hội

(GLO)- Lực lượng chức năng huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) đang khẩn trương triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong thời gian diễn ra Tuần lễ hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đang Ya năm 2024.

Đặc biệt, lực lượng chức năng sẽ chú trọng công tác phân luồng phương tiện giao thông và kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, “chặt chém” du khách tại các hàng quán trong khu vực lễ hội.

Lực lượng Công an tuần tra, tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước khi khai mạc Tuần lễ hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đang Ya năm 2024. Ảnh: T.D

Sáng 8-11, Tuần lễ hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đang Ya năm 2024 mới chính thức khai mạc nhưng từ nhiều ngày qua, không khí rộn ràng, phấn khởi chào đón mùa lễ hội đã hiện hữu tại xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh. Nhiều hộ dân sửa sang lại hàng quán, làm bãi trông giữ xe để phục vụ du khách đến tham quan, trải nghiệm khung cảnh thiên nhiên và các hoạt động lễ hội.

Cùng với sự tất bật của người dân địa phương, lực lượng chức năng cũng đang khẩn trương triển khai các phần việc được giao trong mùa lễ hội. Đại úy Nông Thị Thủy-Phó Trưởng Công an xã Chư Đang Ya-thông tin: Đơn vị phối hợp với Tổ an ninh trật tự của xã tổ chức tuần tra quanh khu vực diễn ra các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao trong dịp lễ hội nhằm đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Song song với đó, đơn vị tiến hành tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, kinh doanh buôn bán.

“Đối với các địa điểm trông giữ xe của người dân, chúng tôi yêu cầu ký cam kết không để xảy ra việc tranh giành nhau, mất cắp tài sản và phải đảm bảo an toàn phòng-chống cháy nổ. Chủ các cửa hàng buôn bán phục vụ lễ hội cũng đã ký cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, không nâng giá, “chặt chém” du khách.

Trong thời điểm diễn ra các hoạt động của Tuần lễ hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đang Ya năm 2024, đơn vị sẽ phối hợp với lực lượng chức năng đẩy mạnh hoạt động tuần tra, kiểm soát, nhắc nhở người dân chấp hành quy định của pháp luật để lễ hội diễn ra thành công, tạo ấn tượng đẹp trong lòng du khách”-Đại úy Thủy chia sẻ.

Công an huyện Chư Păh cũng đã phân công cán bộ, chiến sĩ túc trực tại các xã Chư Đang Ya, Nghĩa Hưng nhằm bảo đảm trật tự xã hội, an toàn giao thông trước và trong Tuần lễ hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đang Ya. Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện sẽ phối hợp với các lực lượng khác của tỉnh trực chốt và tuần tra trên các tuyến đường giao thông, khu vực diễn ra các hoạt động của lễ hội.

Dự kiến, trong thời điểm diễn ra lễ hội, có khoảng 350 lượt cán bộ, chiến sĩ của Công an huyện và Công an tỉnh sẽ tham gia thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Trung tá Trương Thị Cẩm Dung-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện Chư Păh) cho hay: “Trên cơ sở khảo sát, chúng tôi đề nghị Phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện và UBND các xã vá ổ gà, phát quang bụi rậm bên đường và yêu cầu người dân không phơi nông sản, thả gia súc trên đường để thuận lợi cho việc đi lại của người dân, du khách.

Đơn vị cũng đã trình cấp trên phương án bố trí địa điểm đậu đỗ phương tiện giao thông và gắn bảng chỉ dẫn đường. Cán bộ, chiến sĩ của đơn vị sẽ túc trực phân luồng giao thông trên các tuyến đường dẫn đến khu vực diễn ra lễ hội. Ngoài ra, Công an huyện cũng đề nghị Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) phối hợp đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian diễn ra lễ hội”.

Theo Thượng tá Nguyễn Duy Anh-Trưởng Công an huyện Chư Păh: Đây là lần đầu tiên Tuần lễ hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đang Ya được tổ chức với quy mô cấp tỉnh. Điều này đã tạo áp lực không nhỏ trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Công an huyện đề nghị người dân, du khách tham gia lễ hội tự giác chấp hành các quy định của pháp luật và hiệu lệnh của lực lượng chức năng để đảm bảo cho sự thành công của sự kiện; đề nghị tài xế đỗ xe ô tô trên 16 chỗ tại khu vực sân bóng gần trụ sở UBND xã Chư Jôr cũ, cách núi lửa Chư Đang Ya chừng 5 km. Đơn vị đang đề xuất phương án xe trung chuyển để tránh xảy ra hiện tượng kẹt xe, ùn tắc giao thông trong thời gian dài.

Tuần lễ Hoa xã dã quỳ-Núi lửa Chư Đăng Ya 2024 có nhiều hoạt động phong phú. Ảnh: T.D

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chư Păh cũng đang thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Tuần lễ hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đang Ya, trong đó có việc phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai hoạt động rà phá bom mìn tại các địa điểm diễn ra sự kiện. Trung tá Trịnh Văn Đức-Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện-cho biết:

“Trong thời gian diễn ra lễ hội, chúng tôi sẽ phân công cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã Chư Đang Ya tuần tra lưu động để đảm bảo an ninh trật tự. Đơn vị cũng sẽ có phương án áp chế, xử lý đối với các thiết bị flycam hoạt động không phép, bay không đúng quy định được cấp phép trước đó.

Chúng tôi cũng phân công lực lượng trực sẵn sàng chiến đấu tại đơn vị. Mặt khác, Ban Chỉ huy Quân sự các xã, thị trấn cũng bố trí lực lượng trực sẵn sàng chiến đấu để kịp thời xử lý khi có tình huống bất ngờ”.