Chư Păh siết chặt kiểm soát xe ô tô đưa đón học sinh

16 năm nay, ông Huỳnh Thân đảm nhận công việc lái xe ô tô đưa đón học sinh Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (thị trấn Phú Hòa). Ý thức được trách nhiệm của mình trong việc đảm bảo an toàn tính mạng cho học sinh khi đến trường, ông luôn chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ.

“Tôi luôn kiểm tra hệ thống an toàn, tra dầu nhớt cho máy móc trước khi điều khiển ô tô ra đường đưa đón các cháu. Xe có đảm bảo an toàn thì mới đưa đón các cháu đi đến nơi về đến chốn được. Tôi cũng dặn các cháu ngồi trên xe không đùa nghịch, đứng chờ xe trong lề đường, xe dừng hẳn mới lên xuống để đảm bảo an toàn. Vì thế, thời gian qua, không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra liên quan đến xe đưa đón học sinh của tôi”-ông Thân bộc bạch.

Những năm qua, Trường THPT Mạc Đĩnh Chi đặc biệt chú trọng công tác bảo đảm an toàn giao thông học đường, trong đó có việc đảm bảo an toàn đối với xe ô tô đưa đón học sinh đến trường. Cô Nguyễn Thị Kim Oanh-Phó Hiệu trưởng nhà trường-cho biết: “Hàng năm, nhà trường đều phối hợp với Công an huyện tổ chức hoạt động ngoại khóa tuyên truyền các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông. Còn đối với việc đưa đón học sinh đến trường bằng phương tiện giao thông công cộng, nhà trường thực hiện theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo. Chúng tôi ký hợp đồng với chủ phương tiện, đồng thời yêu cầu họ và tài xế ký cam kết đảm bảo an toàn giao thông khi đưa đón học sinh. Ngoài ra, chúng tôi cũng yêu cầu chủ phương tiện và tài xế phải đảm bảo các loại giấy tờ như giấy phép lái xe, giấy khám sức khỏe định kỳ… mới được điều khiển phương tiện đưa đón học sinh. Nhà trường cũng nhắc nhở học sinh phải nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông bằng phương tiện giao thông công cộng”.

Tương tự, thầy Nguyễn Đình Dương-Phó Hiệu trưởng Trường THPT Ia Ly (thị trấn Ia Ly) cho hay: “Nhà trường thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền về an toàn giao thông cho các tài xế đảm nhận việc đưa đón học sinh. Nếu có phản ánh của người dân về xe đưa đón hay học sinh của trường chưa chấp hành các quy định của Luật Giao thông đường bộ, chúng tôi chấn chỉnh ngay bằng nhiều hình thức. Nhà trường cũng phối hợp với Công an huyện và các cơ quan chức năng kiểm tra phương tiện giao thông đưa đón học sinh theo định kỳ”.

Trao đổi với P.V, ông Phạm Quang Long-Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Păh-cho biết: “Trước thềm năm học mới, Phòng đều có văn bản chỉ đạo các trường học có phương tiện đưa đón học sinh chấp hành nghiêm các quy định pháp luật. Hàng năm, Phòng phối hợp với Công an huyện tiến hành kiểm tra, nhắc nhở chủ phương tiện đưa đón học sinh phải đảm bảo an toàn, không để xảy ra tai nạn giao thông”.

Trung tá Trương Thị Cẩm Dung-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện Chư Păh) cho biết: Trên địa bàn huyện có 5 xe ô tô đưa đón học sinh. Để đảm bảo an toàn giao thông đối với loại phương tiện này, Công an huyện thường xuyên kiểm tra, kiểm soát nhằm chấn chỉnh các hành vi vi phạm. Chúng tôi cũng yêu cầu các tài xế ký cam kết chấp hành nghiêm quy định của Luật Giao thông đường bộ. Song song với đó, đơn vị thường xuyên phối hợp với các trường học tổ chức tuyên truyền để nâng cao ý thức chấp hành quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.

Công an huyện cũng đăng các tin, bài trên mạng xã hội tuyên truyền việc đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình đưa đón học sinh đến trường bằng phương tiện giao thông công cộng để nâng cao ý thức chấp hành của người dân. Nhờ vậy, thời gian qua, trên địa bàn không ghi nhận tai nạn giao thông liên quan đến xe ô tô đưa đón học sinh.