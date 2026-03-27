Chữ ký Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu được trên tiền giấy USD

(GLO)- Bộ Tài chính Mỹ thông báo chữ ký của ông Trump sẽ sớm xuất hiện trên tiền giấy, điều chưa từng có đối với một tổng thống đương nhiệm.

Ngày 26-3, theo hãng tin Reuters, Bộ Tài chính Mỹ thông báo rằng bắt đầu từ mùa hè này, tiền giấy USD của Mỹ sẽ có chữ ký của Tổng thống Donald Trump, đánh dấu lần đầu tiên một tổng thống đương nhiệm ký tên lên tiền của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký tên vào một đạo luật. Ảnh: Getty

Chữ ký của ông Trump sẽ được in trên toàn bộ tiền giấy của Mỹ, thay thế chữ ký của Thủ quỹ Mỹ - một thay đổi chưa từng có trong 165 năm qua. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết động thái này nhằm ghi nhận “những thành tựu mang tính lịch sử” của chính quyền Tổng thống Trump.

Đây là lần đầu tiên một tổng thống đương nhiệm Mỹ có chữ ký trên tờ tiền giấy, cũng là lần đầu chữ ký của Thống đốc Ngân khố Mỹ bị loại bỏ khỏi đồng tiền nước này kể từ năm 1861, thời điểm chính phủ liên bang Mỹ lần đầu phát hành tiền giấy.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, những tờ 100 USD đầu tiên mang chữ ký của Tổng thống Trump và Bộ trưởng Bessent sẽ được in vào tháng 6-2026, sau đó là các mệnh giá thấp hơn trong những tháng tiếp theo.

Hiện Cục Khắc và in tiền thuộc Bộ Tài chính Mỹ vẫn đang tiếp tục sản xuất tiền giấy mang chữ ký của Bộ trưởng Tài chính thời cựu Tổng thống Joe Biden - bà Janet Yelle cùng Thủ quỹ Lynn Malerba.

Trong một tuyên bố, Thủ quỹ Mỹ Brandon Beach nhận định việc đưa chữ ký của ông Trump lên tiền giấy “không chỉ phù hợp mà còn hoàn toàn xứng đáng”, xét tới “dấu ấn lịch sử của ông với vai trò kiến trúc sư cho giai đoạn phục hồi kinh tế "Thời đại Hoàng kim" của nước Mỹ”.

Trước đó, nỗ lực đưa hình ông Trump lên đồng 1 USD trước đó bị cản trở bởi quy định cấm khắc họa cá nhân còn sống trên tiền xu Mỹ. Tuy nhiên, quy định in tiền giấy cho phép Bộ Tài chính có quyền tự quyết đối với thay đổi thiết kế để chống tiền giả.

Luật pháp Mỹ chỉ yêu cầu giữ lại một số yếu tố nhất định, như dòng chữ “In God We Trust” và chỉ cho phép in chân dung những người đã qua đời.