Tin thế giới tối 25-3: Iran phát động các cuộc tấn công mới khắp Trung Đông

(GLO)- Iran phát động các cuộc tấn công mới khắp Trung Đông; Tàu Thái Lan đi qua eo biển Hormuz an toàn sau cuộc đàm phán với Iran; Australia tạm ngừng cho người Iran nhập cảnh theo diện thị thực du lịch ... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 25-3.

Iran phát động các cuộc tấn công mới khắp Trung Đông

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết: Ngày 25-4, nước này đã bắn một loạt tên lửa dẫn đường chính xác và máy bay không người lái (UAV) vào các mục tiêu ở Israel và căn cứ của Mỹ tại Kuwait, Jordan và Bahrain.

Hãng tin Sky News trích dẫn lời nhà chức trách Kuwait cho hay các lực lượng phòng không nước này đã đẩy lùi những cuộc tấn công mới của Iran, song các UAV đã đâm trúng một bể chứa nhiên liệu tại sân bay quốc tế Kuwait, gây cháy tại hiện trường. Theo Abdullah Al-Rajhi, phát ngôn viên của Tổng cục Hàng không dân dụng Kuwait, vụ tấn công gây thiệt hại về vật chất nhưng cho tới nay chưa có báo cáo về thương vong.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố đã phát hiện tên lửa đạn đạo của Iran nhắm vào Jerusalem, miền Trung và miền Bắc nước này. Theo trang Ynet News, còi báo động vang khắp miền Bắc tới Ashdod sau khi tên lửa từ Iran lao tới, khiến hàng triệu cư dân phải sơ tán đến các khu vực được bảo vệ. Báo cáo ban đầu cho hay một vật thể đã rơi xuống khu vực Hadera, làm khói đen bốc lên cao.

Australia tạm ngừng cho người Iran nhập cảnh theo diện thị thực du lịch

Ngày 25-3, Bộ trưởng Nội vụ Australia thông báo nước này sẽ tạm thời ngừng cho công dân Iran nhập cảnh theo diện thị thực du lịch.

Theo kênh CNN, lệnh trên sẽ có hiệu lực từ ngày 26-3 và kéo dài trong sáu tháng.

Một số công dân Iran vẫn có thể đến Australia, bao gồm những người có thị thực dài hạn hoặc có con cái hoặc vợ/chồng đang sinh sống tại nước này.

Chính phủ Australia cho biết các thay đổi này sẽ củng cố tính toàn vẹn của hệ thống di trú Australia và phục vụ lợi ích quốc gia.

Chính phủ nước này cảnh báo cuộc chiến chống Iran làm gia tăng rủi ro rằng người có thị thực tạm thời sẽ không thể hoặc khó có khả năng rời Australia khi thị thực hết hạn. Do đó, các biện pháp mới sẽ giúp chính phủ có thời gian đánh giá từng trường hợp, đồng thời vẫn cho phép linh hoạt trong các trường hợp hạn chế.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Australia Tony Burke, khoảng 7.000 công dân Iran đang có thị thực du lịch để đến Australia.

Hàn Quốc xác nhận nhập khẩu dầu từ Nga không vấp phải lệnh trừng phạt của Mỹ

Chính phủ Hàn Quốc cho hay đã được phía Mỹ xác nhận rằng việc nước này nhập khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ từ Nga sẽ không dẫn đến các biện pháp trừng phạt thứ cấp của Mỹ.

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Hàn Quốc đang nỗ lực đảm bảo an ninh năng lượng, khi cuộc khủng hoảng năng lượng do xung đột ở khu vực Trung Đông có dấu hiệu kéo dài.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 25-3, ông Yang Gi Wook, một quan chức của Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc cho hay nước này đã tiến hành tham vấn riêng với phía Mỹ liên quan đến vấn đề trên và đã nhận được phản hồi rằng việc nhập khẩu dầu của Nga sẽ không bị áp dụng các biện pháp trừng phạt thứ cấp từ Mỹ.

Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm tháo gỡ tâm lý thận trọng của các doanh nghiệp lọc hóa dầu Hàn Quốc. Trước đó, dù Mỹ đã tạm thời nới lỏng một số biện pháp trừng phạt từ ngày 12-3, cho phép giao dịch các lô dầu của Nga đang được lưu trữ ngoài khơi, nhưng các công ty Hàn Quốc vẫn dè dặt vì lo ngại rủi ro do thanh toán và khả năng bị áp dụng các biện pháp trừng phạt thứ cấp.

Tàu Thái Lan đi qua eo biển Hormuz an toàn sau cuộc đàm phán với Iran

Iran cho phép một tàu dầu Thái Lan đi qua eo biển Hormuz và không phải trả phí, sau sự phối hợp ngoại giao giữa Tehran và Bangkok.

Tàu chở dầu thuộc sở hữu của tập đoàn Bangchak hôm 23-3 đi qua eo biển Hormuz sau cuộc đàm phán giữa Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow và Đại sứ Iran tại Bangkok.

"Tôi đã hỏi rằng nếu các tàu Thái Lan cần đi qua eo biển, liệu Iran có thể hỗ trợ đảm bảo an toàn hay không. Họ trả lời sẽ lo liệu việc đó và yêu cầu chúng tôi cung cấp tên những tàu sẽ đi qua", Ngoại trưởng Sihasak nói với phóng viên ngày 24-3.

Tàu đang di chuyển qua Ấn Độ Dương và dự kiến đưa dầu thô đến Thái Lan vào đầu tháng 4. Theo ông Sihasak, một tàu khác của Thái Lan, thuộc sở hữu của công ty hóa dầu SCG Chemicals, đang chờ được cấp phép đi qua eo biển Hormuz.