Tin thế giới tối 24-3: Philippines ban bố tình trạng khẩn cấp năng lượng

Israel tuyên bố tiếp tục tấn công toàn lực, Iran nã tên lửa tập kích xuyên đêm

Quân đội Israel cho biết đã tiến hành loạt không kích nhằm vào các cơ sở tên lửa và trụ sở của Iran, trong khi Tehran đáp trả bằng nhiều đợt tấn công tên lửa dồn dập chỉ trong vài giờ.

Theo thông báo từ Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), trong các đợt không kích kéo dài suốt ngày 23-3 và rạng sáng 24-3, Không quân Israel đã đánh trúng nhiều kho lưu trữ tên lửa đạn đạo và các cơ sở đầu não của Iran.

Hình ảnh một tòa nhà dân cư bị hư hại do một cuộc tấn công, trong bối cảnh xung đột Mỹ-Israel với Iran, tại Tehran, Iran, ngày 23-3-2026. Ảnh: Reuters

Tại thủ đô Tehran, các mục tiêu bị nhắm tới bao gồm hai trụ sở tình báo của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cùng một cơ sở thuộc Bộ Tình báo Iran. Ngoài ra, các đòn tấn công cũng nhằm vào kho vũ khí và hệ thống phòng không, cho thấy nỗ lực làm suy yếu toàn diện năng lực quân sự của Tehran.

Quân đội Israel cho biết riêng trong đêm 23-3, hơn 50 mục tiêu tại Iran đã bị tấn công, bao gồm các bệ phóng và cơ sở quân sự.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz khẳng định chiến dịch quân sự sẽ tiếp tục: “Chúng tôi đang tấn công Iran với toàn bộ sức mạnh”. Trước đó, quân đội Israel cũng tuyên bố còn “hàng nghìn mục tiêu” và chiến dịch có thể kéo dài thêm nhiều tuần.

Ở chiều ngược lại, Iran đã tiến hành ít nhất 7 đợt phóng tên lửa nhằm vào Israel trong chưa đầy 10 tiếng đồng hồ. Các đợt tập kích diễn ra xuyên đêm, kích hoạt hệ thống còi báo động tại nhiều khu vực.

Iran bổ nhiệm lãnh đạo Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao

Iran ngày 24-3 đã bổ nhiệm ông Mohammad Baqer Zolqadr - một cựu chỉ huy của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và là nhân vật cấp cao trong phe chính trị bảo thủ cứng rắn để thay thế ông Ali Larijani - Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao, đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ - Israel tuần trước.

Ông Mohammad Bagher Zolghadr được bổ nhiệm làm Thư ký mới Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran. Ảnh: CCTV

Ông Zolqadr từng là chỉ huy trong lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran và đảm nhiệm nhiều vị trí an ninh quan trọng như Thứ trưởng Nội vụ phụ trách an ninh, Phó Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang, cũng như cố vấn cho Chánh án về phòng chống tội phạm.

Ông cũng từng đứng đầu ban bầu cử của phe chính trị bảo thủ cứng rắn, Mặt trận Các lực lượng Cách mạng Hồi giáo.

Từ năm 2022, ông giữ chức Thư ký Hội đồng Phân định Lợi ích Quốc gia - cơ quan có nhiệm vụ giải quyết bất đồng giữa Quốc hội và Hội đồng Giám hộ - hội đồng gồm các giáo sĩ và luật gia Hồi giáo có quyền phủ quyết luật và giám sát bầu cử.

Saudi Aramco tiếp tục cắt giảm nguồn cung dầu cho khách hàng châu Á

Saudi Aramco, nhà xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới của Ả rập Xê út, đã tiếp tục cắt giảm nguồn cung dầu thô cho các khách hàng châu Á trong tháng 4-2026, đánh dấu tháng thứ hai liên tiếp thực hiện động thái này. Một số nguồn tin cho biết nguyên nhân là do cuộc xung đột ở Trung Đông làm gián đoạn thương mại qua eo biển Hormuz.

Cơ sở khai thác khí đốt của Tập đoàn dầu khí Saudi Aramco ở Saudi Arabia. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo các nguồn tin, Saudi Aramco chỉ cung cấp dầu Arab Light xuất khẩu từ cảng Yanbu ở Biển Đỏ cho các khách hàng theo hợp đồng trong tháng 4-2026. Điều này khiến nguồn cung cho các nhà máy lọc dầu châu Á tiếp tục khan hiếm và hạn chế sản lượng sản phẩm tinh chế.

Dữ liệu từ công ty phân tích Kpler cho thấy Ả rập Xê út đã xuất khẩu 4,355 triệu thùng/ngày tính từ đầu tháng 3-2026 tới nay, giảm mạnh so với mức 7,108 triệu thùng/ngày của tháng 2-2026.

Philippines ban bố tình trạng khẩn cấp năng lượng

Chính phủ Philippines ngày 24-3 đã tuyên bố tình trạng “khẩn cấp năng lượng quốc gia” trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông đe dọa nguồn cung nhiên liệu và sự ổn định của hệ thống năng lượng trong nước.

Trong sắc lệnh hành pháp, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. nhấn mạnh nguy cơ “cận kề” đối với khả năng cung ứng và ổn định năng lượng, xuất phát từ diễn biến chiến sự đang làm gián đoạn thị trường nhiên liệu toàn cầu.

Người dân mua xăng tại trạm xăng ở Quezon, Philippines. Ảnh: THX/TTXVN

Song song đó, Manila cũng đang cân nhắc các biện pháp ngắn hạn để kiểm soát chi phí điện, trong đó có việc tăng sản lượng từ các nhà máy nhiệt điện than.

Bộ trưởng Năng lượng Sharon Garin cho biết giá khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) tăng vọt do ảnh hưởng của chiến sự đã buộc nước này phải tạm thời phụ thuộc nhiều hơn vào than - nguồn năng lượng hiện chiếm khoảng 60% sản lượng điện quốc gia.

Nghi vấn UAV Ukraine rơi vào lãnh thổ Litva

Thiết bị bay không người lái (UAV) rơi ở khu vực Đông Nam Litva, gần biên giới Belarus, được xác định có nguồn gốc từ Ukraine.

Thủ tướng Litva Inga Ruginiene cho biết thông tin trên ngày 24-3, sau cuộc họp của Ủy ban An ninh Quốc gia. Bà đồng thời nhận định rằng sự việc xảy ra trong khuôn khổ chiến dịch của Ukraine nhằm vào lãnh thổ Nga.

Thiết bị bay không người lái đã rơi xuống hồ Lavysas đóng băng. Ảnh: LRT

Trước đó, vào ngày 23-3, lực lượng vũ trang Litva xác nhận một vật thể nghi là thiết bị bay không người lái đã xâm nhập không phận nước này và rơi xuống hồ Lavysas đóng băng, cách biên giới Belarus khoảng 20 km. Phần xác của vật thể bay đã được thu thập để phục vụ công tác điều tra vụ việc.

Bộ trưởng Quốc phòng Litva Robertas Kaunas cho biết kết quả điều tra ban đầu cho thấy thiết bị bay không người lái này có thể nằm trong phi đội của Ukraine được triển khai nhằm tấn công cảng Primorsk là một trong hai cơ sở xuất khẩu dầu lớn trên bờ biển Baltic của Nga.