Tin thế giới sáng 25-3: Israel tuyên bố sẽ chiếm đóng miền nam Liban

(GLO)- Iran tăng gấp đôi tập kích tên lửa; Israel tuyên bố sẽ chiếm đóng miền nam Liban; EU và Australia đạt thỏa thuận lớn nhằm giảm phụ thuộc vào Mỹ và Trung Quốc; Đội tàu hữu nghị “Châu Mỹ của chúng ta” cập cảng Cuba... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 25-3.

Iran tăng gấp đôi tập kích tên lửa

Hôm qua (24-3), ngày thứ 25 của xung đột, cả Israel và Iran cùng đẩy mạnh các cuộc tấn công về phía đối phương. Trong đó, Iran tăng hơn gấp đôi số cuộc tập kích tên lửa đạn đạo nhằm vào Israel cùng các căn cứ Mỹ tại khu vực.

Đến đêm 24-3, Iran đã tiến hành 12 cuộc tấn công tên lửa đạn đạo về phía lãnh thổ Israel, nhiều hơn gấp đôi số cuộc tập kích trong ngày 23-3. Vũ khí sử dụng trong các cuộc tấn công gồm cả tên lửa mang đạn chùm và loại mang một đầu đạn cỡ lớn duy nhất.

Một cuộc tấn công của Iran vào Israel. Ảnh: AP

Hệ thống phòng không Israel đã được kích hoạt và đánh chặn thành công nhiều quả đạn. Tuy nhiên, một số tên lửa đã lọt qua lưới phòng không, gây thiệt hại tại một số khu vực thuộc cả phía Bắc, miền Trung và phía Nam Israel.

Về các cuộc tấn công của Israel vào Iran, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết trong ngày 24-3, không quân nước này đã tập kích nhiều mục tiêu quân sự trọng yếu của Iran tại nhiều khu vực khác nhau, trong đó có cơ sở sản xuất thuốc nổ chủ chốt của Iran ở khu vực Isfahan, miền Trung nước này. Trong cả ngày 24-3, máy bay chiến đấu Israel đã thả tổng cộng hơn 120 quả bom xuống hàng chục mục tiêu tại Iran, trong đó các trận địa phóng tên lửa, cơ sở sản xuất vũ khí và hệ thống phòng không.

Trong khi đó, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran (IAEO) cho biết không quân Mỹ và Israel đã tấn công nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở phía Nam nước này.

Israel tuyên bố sẽ chiếm đóng miền nam Liban

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz tuyên bố quân đội Israel sẽ chiếm đóng một phần miền nam Liban trong khi Hezbollah coi kế hoạch này là “mối đe dọa mang tính sống còn”.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz ngày 24-3 cho biết quân đội Israel sẽ chiếm đóng một phần miền nam Liban nhằm đối phó với sự hiện diện của lực lượng Hezbollah tại khu vực này. Ông cũng nói rằng chiến dịch có thể khiến hàng trăm nghìn người phải di dời và kéo theo việc phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz trong cuộc họp với các quan chức cấp cao tại Tel Aviv ngày 7-3-2026. Ảnh: Getty Images

Israel đã phát động chiến dịch quân sự chống Hezbollah từ đầu tháng 3, sau khi lực lượng này tiến hành hàng loạt cuộc tấn công vào Israel.

Theo ông Katz, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ “kiểm soát các cây cầu còn lại và vùng an ninh kéo dài tới sông Litani” – con sông nằm cách biên giới phía nam Liban khoảng 30–40 km.

Ông cũng cho biết toàn bộ các công trình gần biên giới Israel sẽ bị san phẳng, đồng thời so sánh chiến thuật tại miền nam Liban với cách Israel từng áp dụng ở Gaza trong xung đột với Hamas.

Tuyên bố của ông Katz được đưa ra chỉ một ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich kêu gọi sáp nhập hoàn toàn miền nam Liban tới sông Litani.



EU và Australia đạt thỏa thuận lớn nhằm giảm phụ thuộc vào Mỹ và Trung Quốc

Liên minh châu Âu (EU) và Australia đã ký kết đồng thời các thỏa thuận thương mại và an ninh sau gần một thập kỷ đàm phán, trong bối cảnh cả hai bên tìm cách giảm phụ thuộc vào Mỹ và Trung Quốc cũng như thích ứng với môi trường địa chính trị ngày càng bất ổn.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese phát biểu tại Sydney. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Financial Times ngày 24-3, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã tới Canberra để hoàn tất thỏa thuận với Thủ tướng Anthony Albanese, đánh dấu bước tiến quan trọng sau 8 năm đàm phán. Thỏa thuận thương mại được kỳ vọng giúp EU mở rộng tiếp cận nguồn khoáng sản quan trọng của Australia, trong khi hiệp ước an ninh tạo điều kiện để các doanh nghiệp Australia tham gia chương trình tái vũ trang trị giá 150 tỷ euro của EU.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh cả EU và Australia đều chịu tác động từ các chính sách thuế quan của Chính quyền Tổng thống Trump, đồng thời lo ngại về mức độ cam kết an ninh của Mỹ. Hai bên vì vậy đang tăng cường hợp tác nhằm đa dạng hóa đối tác và củng cố khả năng tự chủ chiến lược.

Đội tàu hữu nghị “Châu Mỹ của chúng ta” cập cảng Cuba

Ngày 24-3 (theo giờ địa phương), con tàu đầu tiên trong đội tàu hữu nghị “Châu Mỹ của chúng ta” đã cập cảng La Habana, Cuba, mang theo hơn 30 tấn hàng viện trợ nhân đạo tới đảo quốc Caribe này.

Một chiếc thuyền chở các nhà hoạt động và thành viên của một đoàn tàu cứu trợ đến từ Mexico cập bến vịnh Havana, ngày 24-3-2026. Ảnh: Reuters

Con tàu “Maguro”, soái hạm của đội tàu đoàn kết “Châu Mỹ của chúng ta” với thủy thủ đoàn gồm 27 người đến từ 11 quốc gia trên thế giới, đã khởi hành từ cảng Progreso, ở Yucatán, Mexico, và đã đi 370 hải lý trong 5 ngày, bất chấp điều kiện thời tiết khắc nghiệt để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Hàng hóa, được quyên góp bởi nhiều quốc gia, bao gồm 73 tấm pin mặt trời dành cho các trung tâm y tế, cũng như các loại thực phẩm thiết yếu như gạo, đậu và ngũ cốc, ngoài ra còn có thuốc men và các sản phẩm vệ sinh cá nhân.

Theo các nhà tổ chức, sáng kiến này, bao gồm cả các tàu khác chưa đến, nhằm mục đích nâng cao nhận thức và phá vỡ sự phong tỏa chính trị và thương mại ảnh hưởng đến người dân Cuba, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác quốc tế trong việc giải quyết những khó khăn về năng lượng và nguồn cung mà quốc gia vùng Caribe này đang phải đối mặt.