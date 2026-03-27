Xe khách lao xuống sông tại Bangladesh, ít nhất 24 người thiệt mạng

(GLO)- Một xe khách chở khoảng 50 người đã lao xuống sông Padma ở khu vực Goalanda khi đang chờ qua phà, khiến ít nhất 24 người thiệt mạng, trong đó có phụ nữ và trẻ em, sau kỳ nghỉ lễ Eid al-Fitr.

Ngày 26-3, các lực lượng cứu hộ Bangladesh thông báo đã trục vớt được ít nhất 24 thi thể từ một xe khách lao xuống sông Padma trong lúc chờ phà ở khu vực Goalanda, cách thủ đô Dhaka khoảng 65 km về phía Tây.

Hiện trường vụ tai nạn. Nguồn: PTI

Giới chức địa phương cho biết tai nạn xảy ra vào chiều 25-3, một xe chở khoảng 50 người đi từ huyện Kushtia ở Tây Nam Bangladesh trở về thủ đô sau kỳ nghỉ lễ Eid al-Fitr.

Xe bất ngờ lao xuống sông Padma trong lúc chuẩn bị lên phà. Khi đang tiếp cận phà để lên bến, chiếc xe khách bất ngờ mất lái, lật nghiêng rồi rơi xuống sông Padma và chìm ở độ sâu gần 9 m.

Một số nhân chứng cho biết chiếc xe đang chờ lên phà thì bất ngờ lao khỏi mép bến và rơi xuống nước. Một số hành khách đã kịp thoát ra ngoài, song nhiều người khác bị mắc kẹt bên trong xe và không thể thoát thân.

Ông Talha Bin Qasim - đại diện lực lượng cứu hỏa và phòng vệ dân sự Bangladesh - cho biết, các đội cứu hộ đã đưa được 24 thi thể ra khỏi chiếc xe bị chìm, trong đó có 13 phụ nữ, 6 nam giới và 5 trẻ em.

Công tác tìm kiếm được triển khai với sự tham gia của 4 đơn vị cứu hỏa cùng 10 thợ lặn, dưới sự hỗ trợ của quân đội, cảnh sát, lực lượng bảo vệ bờ biển và chính quyền sở tại.

Bangladesh là quốc gia thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, cả trên bộ lẫn đường thủy. Nguyên nhân chủ yếu được cho là do cơ sở hạ tầng giao thông còn hạn chế, phương tiện xuống cấp và tình trạng lái xe thiếu an toàn. Theo Tổ chức An toàn Giao thông Bangladesh, hơn 200 người đã thiệt mạng trong kỳ nghỉ lễ vừa qua.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết mỗi năm Bangladesh ghi nhận khoảng 5.000 ca tử vong liên quan đến tai nạn giao thông theo số liệu báo cáo chính thức.

Tuy nhiên, ước tính thực tế có thể lên tới hơn 31.500 trường hợp mỗi năm, tương đương hơn 85 người thiệt mạng mỗi ngày tại quốc gia Nam Á có khoảng 170 triệu dân này.