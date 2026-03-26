Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thế giới

Thủ tướng Đan Mạch chính thức đệ đơn từ chức

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
G.B (Theo TTXVN, LĐO)

(GLO)- Ngày 25-3, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen chính thức đệ đơn từ chức, khởi động vòng đàm phán để thành lập chính phủ mới.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã chính thức đệ đơn từ chức của chính phủ lên Nhà vua Frederik X vào ngày 25-3, mở đường cho tiến trình đàm phán thành lập chính phủ mới sau bầu cử Quốc hội.

Thủ tướng Đan Mạch chính thức đệ đơn từ chức. Ảnh: THX/TTXVN
Hoàng gia Đan Mạch tuyên bố, cuộc gặp giữa bà Mette Frederiksen và Nhà Vua diễn ra tại cung điện Amalienborg-nơi ở chính thức của Hoàng gia Đan Mạch tại Copenhagen. Tại đây, bà Frederiksen báo cáo với Nhà vua về kết quả cuộc bầu cử Quốc hội ngày 24-3 và đề nghị đại diện của các đảng được bầu vào Quốc hội bày tỏ quan điểm của họ về việc thành lập chính phủ Đan Mạch mới.

Trong phát biểu trên truyền hình, bà Frederiksen chia sẻ mong muốn thành lập một chính phủ trung tả. Đồng thời, bà nhận định kịch bản thực tế nhất sẽ là một liên minh giữa 5 đảng cánh tả và đảng Trung dung theo ôn hòa do Ngoại trưởng Lars Lokke Rasmussen đứng đầu. Tuy nhiên, chưa có dấu hiệu cho thấy đảng này sẽ chấp nhận tham gia liên minh.

Kết quả cuộc bầu cử Quốc hội cho thấy không có phe nào giành được đa số tuyệt đối trong tổng số 179 ghế tại Quốc hội. Mặc dù đảng Dân chủ xã hội của Thủ tướng Frederiksen giành được nhiều phiếu bầu nhất, song khối cánh tả không đạt được đa số tuyệt đối. Cụ thể, hiện khối cánh tả giành được 84 ghế trong tổng số 179 ghế Quốc hội, trong khi khối cánh hữu giành được 77 ghế.

Theo quy định, các khối cần đạt được 90 ghế mới giành được đa số, do đó, sẽ phải đàm phán để thành lập chính phủ liên minh. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán này được cho là sẽ gặp nhiều khó khăn.

Nhà vua Frederik dự kiến gặp riêng lãnh đạo các đảng vào cuối ngày 25-3 để quyết định ai sẽ là người được giao trọng trách thành lập chính phủ tiếp theo.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

